Jorge Rodríguez acusa a exembajador de EE.UU James Story de impedir liberación de recursos

El jefe de la delegación gubernamental en el diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez, acusó este domingo al exembajador de Estados Unidos para Venezuela James Story de haber impedido la liberación de recursos del país bloqueados en el exterior, acordada por ambas partes de la negociación en noviembre, que serían manejados a través de un fondo administrado por la ONU.

“Unas semanas después de que se firmó ese acuerdo, en noviembre de 2022, en México, el señor Jimmy Story, ex embajador de Estados Unidos, envió una carta a las autoridades de Naciones Unidas diciendo (que) el fondo social que Naciones Unidas va a administrar no se puede abrir porque, si no, Estados Unidos y los acreedores van contra esos fondos”, dijo Rodríguez durante una entrevista.

Señaló que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la delegación opositora, liderada por Gerardo Blyde, se comprometieron, a través de la firma del acuerdo social, a recuperar “3.200 millones de dólares secuestrados en bancos del mundo entero” con el objetivo de “arreglar hospitales, arreglar escuelas, generar fortaleza en el sistema eléctrico nacional”, entre otros, un convenio que espera sea cumplido.

El primer mandatario pidió recientemente que Estados Unidos desbloquee 3.200 millones de dólares del país y deposite ese dinero al fondo de inversión social acordado con la oposición, como condición para reactivar la negociación que se mantiene estancada desde noviembre.

El pasado 8 de mayo, el exdiputado y miembro de la delegación negociadora agrupada en la Plataforma Unitaria, Tomás Guanipa reiteró la disposición de la oposición a retomar las conversaciones, con el fin de atender y resolver los problemas que enfrentan los venezolanos y mejorar su calidad de vida.

Con información de: EFE