Jorge Rodríguez a los corruptos: “Les vamos a quitar todo lo que se robaron y compraron”

Este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, repudió los actos de corrupción descubiertos en Venezuela en el marco del operativo «Caiga quien Caiga», que impulsa el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Las declaraciones se dieron durante la sesión de la AN, en la que se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

«Yo me pregunto qué pensará un corrupto o una corrupta, se burlará en secreto, será que se consideraran que son más vivos que el que tienen al lado. No vamos a poder deslástranos de la corrupción y de esas basuras que son las corruptas y los corruptos, si no atendemos el tema de la corrupción como un verdadero sistema económico, político y social», señaló.

Corrupción vs. Juan Guaidó

Seguidamente, Jorge Rodríguez advirtió a la oposición sobre los políticos corruptos y sentenció que cuando estén presos, no pidan la libertad de Juan Guaidó.

«He visto solicitud de amnistía de los alcaldes que están incursos en hechos de corrupción. Militan en Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo o en Primero Justicia y piden libertad para el alcalde tal, pero si es un ladrón. Después no los quiero ver pidiendo libertad para ese preso político, no son presos políticos, es un político corrupto, es un ladrón. Cuando lo metamos preso, no vengan a pedir la libertad de Juan Guaidó, porque los veré».

Asimismo, el presidente de la AN agregó que la costumbre venezolana, en la cuarta república, era no señalar al corrupto ni a sus involucrados.

«Cómo pueden volverse esclavos de un inmoral, en el fondo es lo que terminan siendo, una mercancía. No hay nada más capitalista que la corrupción, ser moneda de cambio. Yo conozco a un exalcalde corrupto y traidor, Ismael García, la plata que se robó se la tenía un compadre, que después se murió. El corruptor, una vez que meten preso al corrupto, se queda con la pata, con las lanchas y las mansiones, se aprovechan del vacío legal. Por eso es que el único robado es el pueblo de Venezuela, pero con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, podremos recuperar lo que estos ladrones se robaron».

Corrupción en el Poder Judicial

Seguidamente, Jorge Rodríguez advirtió a los jueces y fiscales corruptos, acusados de vender sentencias, que pagarán ante la justicia venezolana.

«Esos jueces corruptos que cambian sentencias, váyanse midiendo sus braguitas anaranjadas, tenemos varias tallas. La principal traición es al pueblo que confió en ellos, como Rafael Ramírez y esos corruptos, como al que sacamos de aquí y le allanamos la inmunidad. Con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio te vamos a quitar todo lo que te robaste, todo lo que te compraste y lo que vendiste».

Finalmente, Jorge Rodríguez le envió un mensaje a los corruptos en el que aseguró que todos van a ir presos, estén donde estén.

«Con esa ley el presidente Nicolás Maduro pueda recuperar el robo y resarcir, que es lo más importante, decirle al pueblo de Venezuela que esta vez no se burlaron de nosotros. Que vamos a emprender las acciones necesarias para evitar burlas, vacíos legales, jueces y fiscales corruptos».

Con informaciòn de: VN