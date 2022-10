Jonathan Quintero, venezolano que arrasó en los New York Emmy Awards

El pasado 8 de octubre en Nueva York se celebró la 65 th entrega anual de los New York Emmy Awards, donde el venezolano Jonathan Quintero, recibió cinco galardones entre ellos, como mejor editor short from.

Quintero, guaro de nacimiento, tiene 28 años dedicados al mundo de la televisión. «Siempre estuve influenciado con el mundo de la pantalla chica, junto a mi papá (1995) éramos parte del programa “Sube Guaro sube” Y «Video Hits» del canal local Telecentro. Ese programa me dio la oportunidad de incursionar en el mundo de la producción, grabación y edición de un programa de televisión», dijo.

Más tarde continuó su formación en otra televisora local: Promar Tv a la par de su formación en institutos como CIECA – AP ANIMATIONS STUDIOS y la ESCUELA NACIONAL DE CINE.

«Promar fue una escuela, me abrió las puertas no solo como publicista sino cómo diseñador, editor y hasta crecer como camarógrafo y director de televisión. Hacíamos televisión de primera con muchos talentos», refirió Quintero.

Larense galardonado Jonathan Quintero

Además trabajó en el canal nacional Vive Tv, específicamente en el equipo de transmisiones especiales, donde adquirió amplios conocimientos y se desarrolló como director de transmisión, llegando a ejecutar transmisiones para todo el país.

¿Cómo llegó a los Emmy?

Quintero refiere que llegó el día de tomar la difícil decisión de emigrar a Estados Unidos: «llegar a un país donde no tienes a nadie pero tienes una maleta llena de sueños, de fuerza de lucha y conocimiento. Los venezolanos nos caracterizamos por comernos el mundo por no tener miedo a los momentos difíciles y siempre superarnos a nosotros mismos».

Recuerda que cuando llegó a Nueva York hizo diferentes cosas, muy lejos de lo que quería pero iniciando el camino de lo que sabía que iba a ser el inicio de un gran proyecto de vida.

«Recuerdo que me llamaron de Telemundo para trabajar en otro estado pero no pude entrar debido a que mi inglés no era Perfecto. Luego conocí a personas que me dijeron no desmayes, seguí mi sueño y pude entrar a Univisión 41, canal con el cual logré consolidar mis metas y proyectos», refiere.

Desde entonces Univisión Nueva York ha sido su casa, la cual le permitió llegar hasta donde está. «Un canal lleno de profesionales con un talento incansable. Me desarrollé en áreas como edición, cámara, gráficas, animación y promociones», subraya el venezolano.

Justo en esta labor realizó las mejores historias con las cuales hoy por hoy tuvo el gran logro de ganarse cinco premios Emmy este año y el año pasado tres, especialmente reportajes lleno de contenido, información, historia, tecnología y diversidad.

«Me siento muy orgulloso de poder llevar el nombre de mi país en alto, este “chamo” como de cariño me dicen. A los muchachos, a esa juventud llena de sueños, les digo que sí se puede, la constancia y sacrificio es la clave de todo», reflexionó.

Actualmente Quintero pertenece a Univision Network, trabaja con el programa “Despierta América” como editor y camarógrafo.

«Saber que mi trabajo se disfruta y se aprecia en la televisión nacional de Estados Unidos es de gran satisfacción profesional y familiar. Siempre miro atrás, miro al pasado, miro al Jonathan muchacho que no tenía como costear un curso de televisión pero que hoy puede enseñar a las nuevas generaciones que los sueños son posibles y el conocimiento es la clave del éxito», concluyó.

Nota de prensa