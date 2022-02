Joe Biden anuncia nuevas sanciones contra Rusia: «Van a sufrir las consecuencias

Durante una rueda de prensa, Biden anunció un nuevo paquete de sanciones contra el país euroasiático, sumándose a las ya impuestas recientemente.

«Putin eligió la guerra. Ahora, él y su país van a sufrir las consecuencias«, destacó Biden y aseveró que las sanciones de EEUU van a «degradar su industria aeroespacial, incluido su programa espacial».

Entre las nuevas medidas detalló las limitaciones de exportaciones a Rusia, sanciones contra varios bancos, con activos valorados en un billón de dólares, incluido el VTB, con 250.000 millones de dólares en activos. «Cada activo que tienen será congelado», indicó.

Asimismo, Biden indicó que mantiene una postura en sincronía con líderes de la Unión Europea (UE), Reino Unido y Japón en contra de Rusia.

«Acabo de hablar con los líderes del G7 esta mañana y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, para ser parte de la economía global», dijo.

Igualmente, destacó que van a minimizar los efectos para EEUU y sus aliados, que podrían afectar sus economías.

Durante la rueda de prensa se le preguntó al Mandatario sobre las limitaciones de Rusia al sistema Swift, dijo que hasta el momento no sucede.

En este sentido, Joe Biden, manifestó que «ellos eligen la guerra sin causa y la versión de Putin al mundo es tomar todo a la fuerza. EEUU y nuestros aliados permanecemos más unidos, esta agresión resultará muy cara para Rusia económicamente«, amenazó.

Por su parte, el presidente ucraniano Vladímir Zelenski señaló que habrá un «gran paquete de sanciones».

A este respecto, Zelenski arremetió contra Moscú y declaró que Rusia «ya ha empezado a recibir primeras sanciones« y agregó que estas representan «las sanciones más poderosas en la historia mundial».

Envío de «refuerzo de EEUU»

El presidente Joe Biden, también anunció que autorizó el «refuerzo de fuerzas adicionales a Alemania que son fuerzas espaciales de EEUU».

En consecuencia, informó que tras «el ataque» de Rusia, EEUU activó un «plan de refuerzo» para accionar «nuestras fuerzas requeridas para defender la alianza».

No obstante, indicó que «nuestras fuerzas no participan ni participarán en el conflicto«, aseguró. «Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y a tranquilizar a esos aliados en el este», subrayó.

Asimismo, Biden aseguró que conversó con Zelenski y le manifestó que «vamos a respaldar al pueblo ucraniano y suministrar ayuda».

Y añadió, a modo de amenaza que las acciones del presidente Putin, de defender el Donbass «serán estigmatizadas; la decisión de Putin dejará a Rusia más débil y reforzará la fuerza de los aliados». Y apuntó que «no tengo planes de hablar con Putin».

Defensa del Donbass

Este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un mensaje a la nación, explicó que la operación militar en la región del Donbass «es una medida forzada, sencillamente nos han dejado sin la posibilidad de hacer otra cosa».

El mandatario ruso, explicó que todos los intentos de Rusia por resolver la tensión con Ucrania de manera pacífica, fracasaron.