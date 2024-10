Joaquin Phoenix revela que fue candidato para el papel de Joker en «El Caballero de la Noche»

En una reciente entrevista en el podcast, «Tetragrammaton with Rick Rubin«, el actor estadounidense-puertorriqueño, Joaquin Phoenix, compartió detalles sorprendentes sobre su consideración para interpretar al infame Joker en «Batman: El Caballero de la Noche» en el año 2008. Este icónico papel fue finalmente llevado a la vida por el fallecido actor australiano, Heath Ledger, quien recibió un Óscar póstumo por su actuación.

Durante la conversación, el artista de 50 años, expresó su incertidumbre respecto al interés del director británico, Christopher Nolan, en su participación. “No estoy seguro de que Nolan se me acercara con la seguridad de que era el indicado. No recuerdo específicamente el contexto de nuestro encuentro, pero sí sé que tuvimos una reunión”, comentó.

Joaquin Phoenix también reflexionó sobre su percepción personal en ese momento, a lo que señaló que sentía que «no era su hora de brillar«. “Mi intuición me decía que no debería aceptar el papel, y tal vez Nolan pensaba lo mismo”, confesó.

Leer también: ¡La Feria de La Chinita llega a Barquisimeto!

La actuación de Ledger como el Joker no solo se convirtió en un referente en el cine de superhéroes, sino que también estableció un nuevo estándar en la interpretación de personajes complejos. Años más tarde, en 2019, Phoenix finalmente asumiría el icónico rol bajo la dirección de Todd Phillips en «Joker«, película que le valió un Óscar al Mejor Actor, al igual que a Ledger.

La secuela, «Joker: Folie à Deux» de este año 2024 y que presenta a la cantante americana, Lady Gaga, como la icónica Harley Quinn, quien no ha logrado alcanzar el éxito de su predecesora. Desde su estreno el pasado 4 de octubre, y que hasta el momento, sólo ha recaudado 57 millones de dólares en Estados Unidos y 201 millones a nivel mundial, con múltiples críticas negativas tanto de la prensa como del público.

Recientemente, un informe de «The Hollywood Reporter» sugirió que Christopher Nolan tuvo una influencia considerable en la película original y lo que hizo, fue bloquear la idea de que el filme culminara con Phoenix tallándose una sonrisa, similar a la representación de Ledger. No obstante, «Joker: Folie à Deux» concluye de manera parecida, lo que, al parecer, se debió a que Nolan ya no colabora profesionalmente con Warner Bros.

Phoenix, conocido por su enfoque profundo y reflexivo hacia los personajes, ha manifestado en otras ocasiones su aversión inicial hacia las películas de superhéroes, aunque el guion de «Joker» lo convenció de participar. “Lo que me hizo sentir que debía hacerlo fue la complejidad del personaje. No creo que veamos suficientes personajes con sentimientos contradictorios en las películas de este género”, concluyó.

Oriana Lorenzo con información de NT