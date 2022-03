Joan Laporta presidente del FC Barcelona: «No nos planteamos que vuelva Messi»

«No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver», aseguró el presidente del Barça.

Leer También: Cristiano (CR7) Ronaldo: «¿Mi último Mundial? Aquí mando yo»

«Estamos construyendo un equipo joven, combinado con gente de cierta experiencia haciendo una buena simbiosis que vuelve a funcionar», añadió.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró que no se plantea que Leo Messi regrese la próxima temporada al Camp Nou procedente del Paris Saint-Germain, donde tiene contrato hasta 2023. En la entrevista al programa ‘Tu diràs’ en RAC 1, el mandatario fue claro al ser preguntado por el argentino: «Ahora mismo no hay comunicación fluida y no hablo con él. No hay contacto personal. Él está en París pero le recuerdo con afecto. ¿Si está triste? Sé lo que se dice pero no hablo con él. Siento comentarios de gente cercana, Barcelona tira mucho, tiene una familia encantadora y me supo mal casi más por la familia que por él», dijo antes de agregar sobre su salida del club que antepuso la institución al mejor futbolista de la historia: «Para mí seguro que no fue fácil, pero tal como se producía, pensé que antes era la institución, no podía ponerla en más riesgo.Pienso que hicimos lo que teníamos que hacer”.

En cuanto a si Messi podría volver al Camp Nou, dijo: «No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver. La verdad es que en estos momentos no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo joven, combinado con gente de cierta experiencia haciendo una buena simbiosis que vuelve a funcionar. Pero Leo es Leo, el mejor jugador del mundo, reconocido además. Merece un respeto como jugador y como persona y en el estado de ánimo que viniera es un ganador pero es algo que no nos planteamos».

Firme en su ambicioso discurso: “Yo quiero ganar la Liga»

Interrogado por si ahora le hace ilusión la Europa League, fue más ambicioso e insistió en lo dicho en la entrevista a Mundo Deportivo publicada este sábado: “Yo quiero ganar la Liga. No firmo ganar Europa League y clasificarnos para la Champions. Tenemos equipo para ganar la Liga, llegamos bien al último tramo de la competición, con un entrenador que lo hace de película y tiene más ganas que yo de ganar la Liga”. En este sentido, abundó en los elogios a Xavi: “Lo está haciendo fantástico, ya estamos disfrutando. Al inicio de temporada sufría.Ahora jugamos como queremos y hacemos goles. Todo tiene un proceso, Xavi ha vuelto a los orígenes y los jugadores que se han incorporado en invierno se han adaptado bien”. Y sobre si puede estar en el banquillo hasta 2026, Laporta asintió: “Casi aseguraría que será el entrenador de mi mandato”.

Mundo Deportivo