JJ Rendón confirmó vinculo con Goudreau: Le canceló 50.000 dólares para la operación en Venezuela

El estratega político JJ Rendón confirmó el pago de cincuenta mil dólares a la compañía de Jordan Goudreau para cubrir gastos operativos, según revela la agencia AP.

Goudreau ha dicho que fue contratado por Juan Guaidó, a quien más de medio centenar de naciones reconocen como el mandatario legítimo de Venezuela, incluido Estados Unidos. Para respaldar su afirmación, presentó un acuerdo de ocho páginas que firmó y en el que está la que parece ser la firma de Guaidó. El líder opositor se ha negado ha decir si la firma es auténtica, pero ha insistido en que no tiene relación con Silvercorp.

“La dictadura insiste en mentir”, afirmó Guaidó el martes en una sesión virtual de la Asamblea Nacional, de la que cual es el presidente. “La Asamblea Nacional no tiene nada que ver con esa operación; tampoco el gobierno encargado”.

La versión de Goudreau también está llena de contradicciones. En una entrevista televisada con “Factores de Poder”, un medio de comunicación de Miami popular entre los exiliados venezolanos, afirma que nunca recibió “ni un centavo” por su trabajo, pero que aun así siguió preparando a los hombres para combatir, proceso en el que se endeudó mucho. Juan José Rendón, un asesor de Guaidó que vive en Miami, dijo que le dio a Goudreau 50.000 dólares según le solicitó para cubrir algunos gastos. El ex boina verde reconoció ante la AP y otros medios que sí recibió ese dinero.

Una persona al tanto de la situación dijo que el acuerdo fue firmado en octubre por Rendón y otro asesor de Guaidó que también vive en Estados Unidos, el legislador Sergio Vergara. En un momento dado Guaidó saludó brevemente a Goudreau en una videoconferencia, según se demuestra en una grabación de audio efectuada por Goudreau en un teléfono celular oculto y que él compartió con el periodista venezolano.

“Pongámonos a trabajar”, afirma una voz que parece ser la de Guaidó en la grabación filtrada. No menciona ninguna incursión militar.

Unos días después, el equipo suspendió sus contactos con Goudreau, luego de percatarse de que él no podría cumplir lo que prometió y porque no estaban entendiéndose bien, señaló la persona. Un intento por reactivar el acuerdo se vino abajo en noviembre porque la oposición ha dejado de apoyar la idea de una incursión militar privada, agregó. El último contacto con Goudreau se llevó a cabo hace unas semanas, cuando un abogado que representa al veterano le escribió a Rendón para cobrar un anticipo prometido de 1,5 millones de dólares. A través de intermediarios, el ex boina verde les hizo saber que si no le pagaban daría a conocer el acuerdo a la prensa, indicó la persona. AP