Jhornan Zamora de La Vinotinto de las Alturas: “En casa podemos conseguir la clasificación”

El veterano alero confía en no repetir los errores ante Argentina y Chile para ir a la AmeriCup.

La selección venezolana de baloncesto contará para esta tercera ventana clasificatoria a la AmeriCup con sus habituales jugadores de experiencia, entre ellos el alero Jhornan Zamora, quien reconoció que no será fácil vencer a Argentina y Chile, aunque en casa todo es posible.

“No van a ser sencillos esos dos juegos, pero tenemos la posibilidad de jugar de local y aquí lo podemos conseguir (clasificar). Sé la responsabilidad que tengo dentro del grupo ya que soy guía de esos jóvenes talentos que se han incorporado y están preparados para dar un paso hacia adelante”, dijo a Líder en Deportes luego de la práctica en Parque Miranda.

Zamora, como varios del plantel vinotinto, posee una trayectoria internacional que deberá ponerse de manifiesto en los desafíos que enfrentará el quinteto patrio mañana y el próximo domingo cuando no habrá margen de error.

“El control de esos juegos estará en las manos de personas con un bagaje más importante que el que tienen los jóvenes, y eso se ha demostrado por varios años, entonces iremos una vez más a intentar dar lo mejor por el país para conseguir el pase a la AmeriCup”, enfatizó.

Jhornan reconoció que en la segunda ventana en la que Venezuela salió con tablas en la cabeza de Mar del Plata y Valdivia, no existió sintonía entre los veteranos del equipo y los chamos que habían sido llamados para aportar dinamismo y mayor energía en el esquema.

“En la pasada gestión el coach Daniel Seoane no tuvo fortuna con esa iniciativa, los jóvenes no respondieron como los esperamos, quizás nosotros como grupo experimentado, ya con más de una década trajando juntos, no supimos enviarles el mensaje y pagamos con las derrotas, una realidad que ahora debemos cambiar”, aseguró.

Zamora valora la llegada al banquillo del criollo Ronald Guillén, con quien ya ha trabajado dentro del combinado, recordemos que el actual técnico campeón de la SPB fungió en el pasado como asistente.

“Ronald trae frescura al equipo, y al igual que Seoane, tiene las ganas de hacer las cosas bien y de sacar los mejor de cada jugador”, precisó.

Lucha entre físico y tiempo

“Tengo muchos años compitiendo sin parar. Pero en 2025 me tomé un descanso, decidí no jugar en el exterior, eso mi cuerpo me lo agradeció asumiendo que ya no tengo las condiciones más óptimas de mi carrera, pero en este último mes he trabajado fuerte para llegar bien a la selección. Jugar en la Liga de Campeones (torneo urbano local) me ha permitido tener más ritmo en cancha y estoy listo para ayudar a Venezuela en lo que pueda”, afirmó.

Por último, resaltó que contra Argentina y Chile deberán recuperar la esencia del equipo, esa que presiona las posesiones del rival, que es agresiva en defensa y ofensiva sin pensar en meter 100 o más puntos.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder