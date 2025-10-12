Jesús Montero ex Cardenales de Lara, fue impactado por una Camioneta Silverado y sus familiares piden ayuda

Jesús Montero, ex jugador de béisbol profesional, se encuentra en estado de salud crítico y bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, estado Carabobo, tras sufrir hace una una semana, un grave accidente de tránsito donde un conductor de una camioneta lo impactó y se dio a la fuga.

El suceso que ocurrió en la madrugada del pasado sábado 4 de octubre, ha sido aclarado por el hermano mayor de Jesús Montero, Maikel Guevara, quien señala que el ex pelotero del Cardenales transitaba en una motocicleta marca Bera de color gris por la Avenida Bolívar de Valencia cuando fue embestido en el cruce con la Avenida Rojas Queipo por una camioneta Chevrolet Silverado blanca, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto, aprovechando que ambos vehículos se incendiaron.





Estado de salud y pronóstico reservado

Según el testimonio de su hermano mayor, Maikel Guevara, a Noticias Barquisimeto, el estado del ex grandesliga que salió campeón con Cardenales de Lara es «muy delicado» y aún no presenta estabilidad.

«Actualmente, no tenemos el reporte real de su diagnóstico exacto, ya que él se encuentra en UCI y siempre el diagnóstico es reservado. La evolución, ha sido muy lenta, él sigue en coma y no ha despertado», señaló Guevara.

«Montero ingresó al centro médico con signos estables, pero colapsó en la noche del domingo, sufriendo dos paros cardíacos. Tras ser reanimado con Reanimación Cardiopulmonar (RCP), su condición se tornó extremadamente delicada», expresó su hermano al equipo de prensa de Noticias Barquisimeto y donde un milagro del doctor José Gregorio Hernández podría salvar su vida!.

Lesiones y Requerimientos Médicos Urgentes

Las lesiones son múltiples y severas, incluyendo:

Pulmón perforado.

Seis costillas rotas.

Múltiples fracturas en extremidades: Fémur (partido en dos), tibia y peroné (fracturados en tres partes) y lesiones en la cadera y rodilla.

El paciente requiere con urgencia una intervención quirúrgica en una de sus piernas para estabilizar su condición. Además, su hermano informó sobre la difícil búsqueda de medicación específica para el tratamiento:

«Jesús Montero necesita una serie de remedios a diario, uno es el Remifentanilo de dos miligramos, un remedio que es para la sedación. Es el más complicado y el que más necesita, ya que este remedio no afecta los riñones. Él ha recibido tres diálisis porque sus riñones no están trabajando».

La familia hace un llamado a la comunidad beisbolística venezolana y a toda la LVBP para obtener apoyo en estos «momentos tan difíciles», destacando la trayectoria de Jesús Montero, quien también fue en su momento el pelotero de mayor jerarquía y jonronero de Cardenales de Lara, exactamente el «burul» dio siete cuadrangulares en la temporada 2016, para la 2017 sacudió nuevamente 7 vuelacercas y en dos campañas tuvo registros de 93 carreras remolcadas, sin embargo el 15 de noviembre fue cambiado a las Águilas por Alexis Rivero. No obstante, su primer hit en la LVBP lo dio con la camiseta del Magallanes.

