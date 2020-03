Jesus Aguilar con nueva energía en Miami

Jesús Aguilar se unió a los Marlins de Miami para reparar su swing y restaurar su confianza, y nunca le ha temblado el pulso para admitirlo públicamente desde que se uniformó. Pero ahora, ya avanzada la temporada de exhibición, puede delimitar un poco más su objetivo y sentir la comodidad que da el traspaso a Florida.

“Cuando las cosas no suceden de la manera deseada, la confianza disminuye un poco”, comentó Aguilar recientemente a los medios en Júpiter, Florida.

“Pero ahora se acabó, y mentalmente estoy fresco y listo para comenzar. El beisbol te permite estar arriba y abajo, y lo importante es mantenerse enfocado y no perder la cabeza. Tienes que mantenerte fuerte”, agregó.

El All Star del 2018, tiene el apoyo necesario para conseguirlo. Si Aguilar se recupera este año, podría convertirse en parte de la base del equipo ganador que se está sembrando. Si no lo hace, al menos podrá fungir como un primera base “de experiencia” hasta que uno de los prospectos de los Marlins se haga cargo. Pero todos apuestan por lo primero, una vez pasada la página de la pérdida de confianza en el plato.

“Espero el Aguilar del ‘18”, dijo Mattingly al respecto.

“Lo he visto. Este chico puede ser peligroso. Es un buen swing para nuestra alineación. Y es un buen defensor. Es mucho más atlético que si miras solo el cuerpo. El año pasado no golpeó el bate tan bien temprano y luego internalizas que no estás jugando regularmente y las cosas pueden ir de lado. Eso fue lo que le pasó. Por eso, si podemos volver a encarrilar a este tipo, es bastante incondicional en tu alineación”.

El inicialista ha tenido un comienzo destacable en el entrenamiento de primavera, con tres hits, tres bases por bolas y tres ponches en sus primeras 15 apariciones en el plato, sin contar el juego de ayer.

Aguilar, no deja de ser una inversión de bajo riesgo a corto plazo para la reconstrucción de los Marlins, incluso después de recibir un aumento de $637.500 a $2.575.000 en arbitraje, pero las miradas siguen puestas en él en muchos términos dentro de la organización.

Lider