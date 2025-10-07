Jerry Rivera: Regresa con una nominación a los Billboard

La leyenda viviente de la salsa, Jerry Rivera, rompe un silencio discográfico de quince años con el lanzamiento de su muy anticipado álbum, «Llegué Yo». Esta producción no es solo un regreso, sino un hito significativo que enriquece una carrera que abarca más de tres décadas.

El lanzamiento se da en un momento estelar para el ícono puertorriqueño, quien acaba de asegurar una prestigiosa nominación a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en la categoría de «Artista Tropical del Año, Solista». El disco, ya disponible en plataformas digitales, contiene doce temas que capturan la fórmula magistral que lo convirtió en un referente global, responsable de éxitos atemporales como «Amores como el nuestro» y «Qué hay de malo».

«Llegué Yo» fusiona la esencia clásica de la salsa con toques contemporáneos. De las doce pistas, dos son emotivas baladas, y la canción principal presenta una colaboración inesperada y poderosa con el rapero puertorriqueño Wiso G. Esta mezcla, que une al «mejor improvisador» del rap con el sonido característico de Jerry Rivera, dota al proyecto de una energía fresca y auténtica.

Esta colección de canciones es el puente perfecto que, además de reafirmar el legado de Rivera —especialmente en países como Colombia, donde su música resuena a través de generaciones—, marca el inicio de una nueva y prometedora etapa en su influyente trayectoria.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB