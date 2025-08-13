

El intérprete de “Poco a poco” ofrecerá la única presentación en hotel Trinitarias Suites, con un repertorio que incluye grandes éxitos y sus nuevos temas.

Jeremías ofrecerá concierto “En íntimo” en Barquisimeto



El cantante Jeremías llega a la ciudad de Barquisimeto con un show “En íntimo”, en el hotel Trinitarias Suites, el próximo 29 de agosto, a partir de las 08:00 de la noche. Acompañado de toda su banda, el intérprete de “Poco a poco” ofrecerá un show de la mano de Imperio Group, con un repertorio que incluye sus grandes éxitos. La cita musical promete romanticismo y un repaso por emblemáticas baladas de Jeremías como “La cita”, “Comienzo del final” y “Uno y uno, igual a tres”, entre otros.



Las entradas del concierto “En íntimo” de Barquisimeto están a la venta en la página web www.miticket.com.ve. Para mayor información está disponible –Vía Whatsapp- el número telefónico 0412-925.20.03.



Cabe destacar que, Jeremías nació en Londres y lanzó su carrera artística en España en 2002. Su álbum debut en 2003 incluyó temas como “La cita” y “Desde el bar”, que alcanzaron los primeros lugares de popularidad.



Desde el año 2005, el artista se radicó en Estados Unidos, y su álbum de 2006, “Ese que va por ahí”, lo consolidó como uno de los mejores artistas latinos, según Billboard. En 2008, lanzó su tercer álbum, que lo llevó a recibir una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Masculino.

NB