Jefe de Estado Nicolás Maduro: «Venezuela no tiene armas nucleares ni bases militares en el mundo»

“No estamos construyendo un poder militar para robar recursos naturales”, precisó el presidente Nicolás Maduro durante la segunda graduación del Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias.

El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, precisó este jueves que la nación latinoamericana no tiene armas ni submarinos nucleares ni bases en los continentes, al contrario del Gobierno de EE.UU. que mantiene presencia militar permanente a nivel global.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro advirtió que van 20 días de asedio imperial: «No hay forma de que le entren a Venezuela»

Durante la segunda graduación del Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), el mandatario refirió que, en el Estado bolivariano, “no estamos construyendo un poder militar para robar recursos naturales a ningún país”.

El dignatario recalcó que el país no es imperialista, ni colonizador, y ha resistido a las sanciones, los bloqueos, la guerra psicológica y el asedio. “No hay forma de que le entren a Venezuela”, dijo.

El jefe de Estado reconoció el apoyo que han brindado diversos países y Gobiernos ante la presión de EE.UU. sobre Venezuela.

“Quieren colonizar a Venezuela, pero no han podido, manifestó el presidente, al tiempo que recalcó que Venezuela nació para ser libre, soberana, rebelde e independiente. Así lo decreto ante el cielo, ante el pueblo de Venezuela”, agregó.

El dignatario insistió que “nosotros no tenemos una fuerza militar para invadir ningún país”, mientras reconoció que las amenazas que realiza Estados Unidos contra la soberanía de Venezuela violan la Carta de Naciones Unidas.

“Esta situación también nos fortalece: “Fortalecernos en lo moral, en lo político, en lo psicológico, en la unión nacional”, dijo el mandatario.

Mientras, señaló que “después de 20 días de asedio contra Venezuela por parte de Estados Unidos hoy estamos más preparados que ayer para defender la soberanía y la integridad territorial”.

De igual manera, reconoció: “hoy tenemos más apoyo nacional e internacional que nunca antes”, al reiterar el reconocimiento de diferentes Gobiernos y países, movimientos sociales”.

Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro tienen lugar en medio de la presión de Estados Unidos y la amenaza a la soberanía, y el despliegue por el mar Caribe de su arsenal militar.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur