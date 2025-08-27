Jefe de Estado Nicolás Maduro: Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial tras amenazas de EEUU.

«Nuestra diplomacia, es una diplomacia de altura, fina, admirada, y que representa el corazón de un pueblo noble, de toda Venezuela noble», destacó el presidente Nicolás Maduro.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció este miércoles las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido Venezuela ante las amenazas del Gobierno estadounidense.

«Venezuela es un país admirado en el mundo, querido en el mundo, no sólo por los gobiernos, que nos están dando una solidaridad impresionante, sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear», destacó el mandatario.

En ese sentido, el mandatario cuestionó que «se ha violado el tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe».

Agregó que «a Venezuela no la va a parar nadie. Nosotros lo que vamos es para adelante, en lo económico, en lo social», aseveró.

«Los venezolanos estamos aquí, trabajando, viviendo, produciendo. Es un país de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, siempre preparándonos para la defensa, sí, pero haciendo nuestro trabajo», manifestó.

Finalmente, el jefe de Estado resaltó que «nuestra diplomacia es una diplomacia de altura, fina, admirada, y que representa el corazón de un pueblo noble, de toda Venezuela noble».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión