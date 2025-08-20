Jefe de Estado Nicolás Maduro otorgó condecoración «Orden por la Paz» a funcionarios de seguridad que neutralizaron ataques terroristas

El dignatario Nicolás Maduro explicó que la distinción fue entregada a miembros de diversos organismos policiales en reconocimiento a las vidas salvadas en el frustrado ataque con explosivos en Plaza Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro entregó este martes la condecoración «Orden por la Paz» a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) por neutralizar el ataque terrorista con explosivos impulsado por la extrema derecha con alianzas extranjeras.

Durante una visita al sector El Guarataro, en Caracas, Maduro destacó el trabajo de los organismos de diversas instituciones en el resguardo de la seguridad y paz de la nación.

«Esta condecoración tiene un gran significado para nuestro país, porque estos hombres de uniforme, de los distintos cuerpos, militares y policiales, garantizan la paz y seguridad diaria. Y ellos garantizaron neutralizar el ataque terrorista contra la plaza de La Victoria, ahí en Plaza Venezuela, y no solo neutralizaron, sino que fueron a la búsqueda y capturaron a todos los autores intelectuales y materiales terroristas asesinos financiados por el Gobierno de Estados Unidos y el sayonismo», afirmó.

«Esta condecoración es más que una condecoración, es un reconocimiento por ustedes, se salvaron decenas de vidas, y se salvan a diario decenas de vidas», apuntó.

Además, el dignatario instó a que se avance en el fortalecimiento de «la fusión absoluta popular-militar-policial como garantía de paz, convivencia y armonía».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión