Jefe de Estado Nicolás Maduro ordenó expansión y profundización de la Milicia Indígena en toda Venezuela

Durante la marcha por los 533 años de la Resistencia Indígena, el presidente Nicolás Maduro recibió por parte de los pueblo originarios un penacho como símbolo de jerarquía y lealtad.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este domingo la profundización y expansión de la Milicia Bolivariana Indígena en todo el el territorio nacional, esto durante la marcha por los 533 años de la Resistencia Indígena.

Durante su discurso, el jefe de Estado mandó a conformar brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas «para defender Venezuela si fuese necesario».

«He recibido cartas de varios pueblos indígenas de Nuestra América, dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Guaicaipuro y Bolívar», reveló.

En ese sentido, Maduro recordó que Venezuela es «un pueblo que amamos la paz, añoramos la paz, disfrutamos la paz, y si quieres la paz… Prepárate para ganar la paz con la unión Popular-Militar-Policial, con la unión nacional permanente».

«La orden está dada, ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares», sentenció al respecto.

De parte de los pueblos indígenas, el mandatario recibió de parte de la ministra para Pueblos indígenas «un arma silenciosa», como muestra de la decisión tomada en defensa de la paz y la soberanía. También le fue entregado un penacho como símbolo de jerarquía y lealtad.

