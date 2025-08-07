Jefe de Estado Nicolás Maduro ordena a la Asamblea Nacional revisar la Ley del Consejo Federal de Gobierno para incluir los circuitos comunales

El presidente Nicolás Maduro consideró que se debe «incluir con peso importante a las comunas y los circuitos comunales» en la ordenanza.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó al jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, revisar la Ley del Consejo Federal de Gobierno.

Leer También: Presidente de la Republica Nicolás Maduro dio inicio a la reunión del Consejo Federal de Gobierno

Maduro detalló que el objetivo es incluir las comunas y circuitos comunales.

«He pedido que se revise, doctor Jorge Rodríguez, se revise la Ley del Consejo Federal de Gobierno para incluir con peso importante a las comunas y circuitos comunales, dado al ritmo que ha adquirido los procesos de consulta popular», dijo el mandatario durante el Consejo Federal de Gobierno,

Del mismo modo, sugirió que los mandatarios regionales supervisen los proyectos elegidos en la consulta popular.

«La lupa en la ejecución de los recursos y en los que quedan para ejecutar», sentenció.

En este contexto, agregó que los alcaldes y gobernadores deben apoyar a las comunas en la ejecución de actividades «con asesoría profesional, con maquinarias y con plática (recursos económicos)».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión