Jefe de Estado Nicolás Maduro: «Nuestra FANB está desplegada para asegurar la defensa integral de la nación»

«Estamos cubriendo nuestras carreteras, puertos, aeropuertos y todos nuestros sistemas vitales. En Caracas también tenemos todo el sistema defensivo desplegado con tres lineamientos», informó el presidente Nicolás Maduro.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está desplegada por toda la costa del litoral central, desde Carayaca hasta Higuerote, para asegurar la defensa integral de nuestra nación.

«Estamos cubriendo nuestras carreteras, puertos, aeropuertos y todos nuestros sistemas vitales. Desde el mar Caribe tenemos todos los sistemas de comunicación conocidos y por conocer. En Caracas también tenemos todo el sistema defensivo desplegado con tres lineamientos: Defensa Integral de la nación, resistencia activa del pueblo y ofensiva permanente para garantizar la identidad territorial y el derecho a la paz, al futuro y la felicidad», aseguró el jefe de Estado durante el «Plan Independencia 200».

Por su parte, el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, indicó que este despliegue de unidades militares y de la Milicia Nacional Bolivariana está contemplado en los planes de defensa del país, en los cuales se hace presente la perfecta fusión cívico-militar-policial.

«Venezuela es tierra de paz, nosotros no agredimos a nadie, pero no negamos nuestras capacidades ofensivas y defensivas. Estamos prestos y dispuestos a defender la paz y nuestra soberanía», enfatizó el alto oficial castrense.

