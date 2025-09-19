Jefe de Estado Nicolás Maduro: No tenemos precio, no debemos nada a EEUU. ni a esas oligarquías de los apellidos

El jefe de Estado también calificó de «vende patria» a quienes apoyan las acciones de la administración de Estados Unidos.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que no tiene ninguna deuda con Estados Unidos.

Maduro, además, cuestionó que la administración de Donald Trump haya ofrecido una recompensa por su captura.

«Lo importante es que nuestro pueblo tiene siempre la misma actitud, y esas oligarquías de los apellidos, traidores a la patria, que tienen que ir a la justicia, lo saben muy bien, nosotros no tenemos precio, que yo no tengo deudas con ellos», resaltó en una visita al Complejo Urbanístico Hugo Chávez, en el estado La Guaira.

El jefe de Estado calificó de «vende patria» a quienes apoyan las acciones de Estados Unidos.

«No tengo deudas ni con el imperialismo ni con la oligarquía, por eso soy un presidente independiente», ratificó.

