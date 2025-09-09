Jefe de Estado Nicolás Maduro: Más del 90 % de las bandas criminales en Venezuela han sido exterminadas

En entrevista concedida al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el jefe de Estado aseguró que el Tren de Aragua se ha convertido en “una leyenda para justificar la agresión política, económica y ahora amenaza militar”, por parte de los Estados Unidos.

l jefe de Estado Nicolás Maduro, en entrevista concedida al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en un nuevo episodio de ‘Conversando con Correa’ del medio ruso RT Actualidad, afirmó que “hemos avanzado más del 90 %, exterminamos a ese grupo local llamado Tren de Aragua”.

Leer También: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López denunció «falso positivo» con helicóptero para justificar una agresión militar de EEUU.

En su declaración, el jefe de Estado argumentó que este grupo delictivo se ha convertido en “una leyenda para justificar la agresión política, económica y ahora amenaza militar”, por parte de los Estados Unidos. Según el mandatario, la intención es “montar un relato y una narrativa para criminalizar a los revolucionarios que combatimos por nuestra patria”.

Asimismo, subrayó que el pueblo venezolano “jamás cometerá el error de traicionar la historia, el gentilicio del libertador que tiene el pueblo de Venezuela y el suramericano”. Y expresó que, en el caso de ser necesario combatir, “se hará con serenidad, firmeza y con amor profundo”.

El presidente también enfatizó la existencia de instrumentos legales en el país que sancionan a quienes promuevan la invasión: “Promover bombardeos y la violación de soberanía nacional es un delito de lesa patria”. Este marco legal fue establecido para proteger al pueblo de las derechas extremistas, que son “agentes directos de factores extranjeros, imperialistas y no líderes políticos”.

Finalmente, el ejecutivo llamó a la población a defender y difundir la verdad para “así prepararse en la lucha permanentemente”, enfatizando que los pueblos del mundo enfrentan un gobierno “con ideas extremistas que no reconoce nada”, ni su legalidad interna ni su ciudadanía.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión