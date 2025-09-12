Jefe de Estado Nicolás Maduro lidera Plenaria Extraordinaria del V Congreso del PSUV

El encuentro, que cuenta con la participación de más de 10 mil militantes, incluyendo a la juventud de la tolda roja, debatió la creación de nuevas tareas dentro del bloque, así como la importancia de conocer a profundidad las 7 Transformaciones.

Desde el Teatro Municipal de Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, lidera la primera jornada de la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que en esta etapa tiene como objetivo central promover nuevos métodos estratégicos que contribuyan a la defensa de la soberanía y la paz de la nación.

«Saludamos a los delegados y delegadas que han venido desde 22 países y todos los movimientos y partidos del Gran Polo Patriótico. También a nuestra amada juventud revolucionaria. ¡Siempre lista!», expresó Maduro al inicio de su intervención.

El encuentro, que cuenta con la participación de más de 10 mil militantes, incluyendo a la juventud de la tolda roja, debatió la creación de nuevas tareas dentro del bloque, así como la importancia de conocer a profundidad las 7 Transformaciones del Plan de la Patria 2025-2031.

Asimismo,

se ha realizado un balance organizativo con el fin de dar revisión a la estructura del partido en los niveles estadales, municipales y comunales. También se ha realizado una evaluación de la gestión pública y comunitaria, revisión de procesos electorales más recientes y la consolidación del liderazgo sectorial para fortalecer el liderazgo entre trabajadores, mujeres, campesinos y otros grupos sociales del país.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión