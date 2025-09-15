Jefe de Estado Nicolás Maduro informó: Organismos de seguridad capturan lancha con más de 3 mil kilos de drogas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que «el producto ha sido capturado y seguramente procederá a los mecanismos de destrucción».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que los organismos de seguridad venezolanos interceptaron una lancha la cual transportaba 3 mil 600 kilos de cocaína.

Leer También: Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa: «Es una agresión en toda la línea y en camino de carácter militar»

«Hoy hemos tenido un gran éxito porque acabamos de hacer la intercepción legal de una lancha con 3 mil 600 kilos de cocaína», anunció el jefe de Estado, quien también señaló el uso de la fuerza proporcional con las personas que operaban el vehículo acuático.

Afirmó que «el producto ha sido capturado y seguramente procederá a los mecanismos de destrucción».

Asimismo, indicó que Venezuela dispone de una amplia experiencia en la intercepción aérea contra narcotraficantes y contrabandistas.

Por otra parte, en cuanto a la reciente hostilidad por parte del gobierno de Estados Unidos contra el Gobierno nacional y Venezuela, señaló que esto agrava las comunicaciones bilaterales que hoy están «deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje».

«Así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas nunca jamás habrá nada y lo saben», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión