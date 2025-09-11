Jefe de Estado Nicolás Maduro informó: Abastecimiento económico en Venezuela crece del 20% al 99,1% en los últimos ocho años

El presidente Maduro afirmó que este crecimiento es resultado del “trabajo nacional, la unión y el empeño de todos los que amamos a Venezuela”.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este miércoles que el abastecimiento en las redes de distribución de alimentos en Venezuela pasó del 20% en 2017 al 99,1% en 2025, de acuerdo con cifras oficiales.

Durante una jornada de trabajo productivo desde el municipio Carrizal del estado Miranda, el mandatario destacó que este resultado es producto de “ocho años de trabajo de política económica correcta” y de un proceso de recuperación sostenida de la producción nacional.

Según el desglose presentado por Maduro, el abastecimiento registró no un 25% en 2018, 46% en 2019, 71% en 2020, en plena pandemia, 89% en 2021, 92% en 2022, 97,6% en 2023 y 98% en 2024, hasta alcanzar el 99,1% este año.

El presidente recordó que en 2017 el país atravesaba una situación crítica, con un abastecimiento controlado por monopolios y marcado por la escasez, lo que derivó en largas colas y prácticas especulativas. “El pueblo resistió comiendo sardina o mango verde”, señaló aludiendo a las dificultades de aquel período.

En cuanto a la distribución de alimentos por toneladas, el jefe de Estado indicó que el volumen mensual pasó de 327.000 toneladas en 2017 a 710.000 toneladas en 2025, lo que representa un incremento de 132%. Este crecimiento, afirmó, es resultado del “trabajo nacional, la unión y el empeño de todos los que amamos a Venezuela”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión