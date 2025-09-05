Jefe de Estado Nicolás Maduro: «Hemos logrado neutralizar 402 aviones del narcotráfico», ¡solo Venezuela lo ha hecho!

El presidente Maduro confirmó que la FANB realiza actuaciones en más de 160 operaciones activadas en todo el país.

El presidente Nicolás Maduro informó este jueves que la Aviación y la Armada venezolanas han logrado neutralizar 402 aeronaves utilizadas para el narcotráfico en territorio nacional.

Desde el Palacio de Miraflores, durante un acto de fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz, el jefe de Estado citó los datos de un informe de las Naciones Unidas (ONU) que corroboran que Venezuela logró derrotar a las principales bandas criminales que operaban en el país y que actualmente es «territorio libre de narcobandas y de producción de cocaína».

«Hemos logrado neutralizar 402 aviones del narcotráfico ¡Solo Venezuela lo ha hecho! Gracias a nuestra moderna ley que aprobamos el 2015 y gracias a nuestra gloriosa Aviación Militar Bolivariana y a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, enfatizó.

Al mostrar un video de las operaciones realizadas por Venezuela contra las mafias y bandas extranjeras que pretenden utilizar al territorio nacional para traficar sus cargamentos ilegales rumbo a EE. UU., el presidente Maduro confirmó que la FANB y las autoridades realizan actuaciones en tiempo real en más de 160 operaciones activadas en todo el país.

Apuntó que, tanto la ONU como varios organismos internacionales, dan cuenta que, apenas el 5% de la droga colombiana intentan pasarla por Venezuela.

“Y les puedo decir, a ese 5% lo que le damos es palo y plomo. Gracias a la fusión popular, militar, policial. Plomo le damos. Y de ese 5%, los niveles de incautación superan el 70%. Y estoy seguro que vamos a llegar al 100% y Venezuela será territorio libre de cultivo de hojas de coca», expresó.

