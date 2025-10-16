Jefe de Estado Nicolás Maduro estima que el PIB cierre el año cerca de los 150 mil millones de dólares

El mandatario Nicolás Maduro explicó que estamos ante una economía que se está «moviendo con el 20% de lo que era el ingreso de antes» y que ha buscado un equilibrio con esfuerzo propio.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, estima que el Producto Interno Bruto (PIB) cierre el 2025 cerca a los 150 mil millones de dólares.

Leer También: Jorge Rodríguez: Consejo de Soberanía y Paz entregó resultados preliminares al presidente Nicolás Maduro

Maduro afirmó que hay mejores resultados con relación a años anteriores.

«Hay un Producto Interno Bruto que ha crecido demasiado y exige. Ya este año debemos cerrar con un Producto Interno Bruto casi de 150 mil millones de dólares, superior que cuando teníamos los ingresos 2010-2012 de 57 mil millones de dólares», indicó durante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

En este sentido, el mandatario afirmó que estamos ante una economía que se está «moviendo con el 20% de lo que era el ingreso de antes» y que ha buscado un equilibrio con esfuerzo propio.

«¿Con qué? Con producción, productividad, sustitución de importaciones radical y hacer en Venezuela todo. Y seguir invirtiendo en vivienda, en educación, en salud, en los consejos comunales», expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión