Jefe de Estado Nicolás Maduro destacó participación del presidente de Colombia Gustavo Petro en la ONU por su llamado a “una nueva humanidad”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este lunes la coherencia del discurso de su par colombiano con los valores de libertad y solidaridad.

El presidente Nicolás Maduro expresó, este lunes, su agradecimiento a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, por su discurso durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. “Con todo respeto al presidente Gustavo Petro, quiero manifestar mi admiración por su valentía y por la fuerza de Nariño que representa”, dijo.

Resaltó la coherencia del discurso de Petro con los valores de libertad y solidaridad. “En la fuerza de Bolívar vimos la misma convicción que compartimos entre nosotros; Petro dijo lo que en este momento la humanidad necesita escuchar«, comentó el mandatario durante la transmisión del programa «Con Maduro+» N. 92.

En su alocución ante la ONU, Petro denunció la barbarie que azota el planeta, vinculando ataques en Gaza que calificó como un «genocidio» que urge ser detenido, el envío de misiles sobre embarcaciones en el Caribe y la expulsión forzada de millones de migrantes como expresiones de una crisis global de humanidad, llamando así a una conferencia global por la paz para evitar la prolongación de este tipo de conflictos.

Es así como el mandatario Nacional valoró el llamado del presidente neogranadino a construir “una palabra de aliento para una nueva humanidad” con la confianza de que su mensaje refuerce el diálogo regional, contribuya a la atención humanitaria.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión