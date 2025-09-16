Jefe de Estado Nicolás Maduro denunció el secuestro de embarcación pesquera por 18 marines de EEUU.

El presidente detalló que «asaltaron a los pescadores de atún y los mantuvieron 8 horas secuestrados en alta mar, en aguas de jurisdicción venezolana».

Venezuela denunció este lunes que 18 marines especializados en misiles mantuvieron retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos en que Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe.

«Durante la jornada ‘El pueblo va a los cuarteles’, se nos informó que una pequeña embarcación con faena diaria estaba siendo amenazada por radio, abordada y allanada por soldados estadounidenses fuertemente armados. Se les dijo que tuvieran serenidad y nos informaran», dijo Maduro durante una rueda de prensa con medios internacionales.

El presidente detalló que 18 marines «asaltaron a los pescadores de atún y los mantuvieron 8 horas secuestrados en alta mar, en aguas de jurisdicción venezolana», lo que calificó como «un bochorno para la comunidad internacional y para el honor militar estadounidense».

Maduro subrayó que esta acción es «ilógica, extravagante y estrafalaria: mandar un barco destructor, llamado así para generar miedo, a asaltar un buque de pescadores. La conducta de los pescadores venezolanos fue serena, firme, tranquila y paciente», explicó en conferencia de prensa.

«Los soldados no saben qué buscaban. ¿Quién dio la orden en Washington?, me pregunto. Estaban buscando un incidente».

En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional.

El viernes, «el buque venezolano ‘Carmen Rosa’, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (…) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham», informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La embarcación venezolana navegaba «a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla», en aguas que corresponden a la Zona Económica Exclusiva venezolana, agrega el comunicado.

«El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas», detalló la nota, que consideró que el episodio «constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares».

Las fuerzas armadas venezolanas monitorearon y registraron el incidente «minuto a minuto»; mientras tanto, exige a Estados Unidos el «cese de inmediato de estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe».

