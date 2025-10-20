Jefe de Estado Nicolás Maduro celebra a los nuevos Santos: “Es el reconocimiento de la santidad del pueblo Venezolano”

El mandatario reveló que, desde 2013, envió “no menos de diez cartas” al Vaticano a través del padre Numa Molina, insistiendo en la canonización del beato. Destacó que Santa Carmen Rendiles también representa el ejemplo de amor, humildad y servicio.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un “día de júbilo nacional” la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, ceremonia celebrada este domingo en la Ciudad del Vaticano y encabezada por el papa León XIV.

Leer También: «Ante las amenazas, el cielo nos concede un escudo espiritual»: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López sobre la canonización

Desde la Casa Museo José Gregorio Hernández, ubicada en la esquina de San Andrés a Desbarrancados, en La Pastora, el mandatario expresó su profunda emoción por este acontecimiento histórico que —dijo— “trasciende fronteras y honra la espiritualidad del pueblo venezolano”.

“José Gregorio Hernández llega más allá de nuestras fronteras desde siempre, porque siempre fue santo. Hoy se reconoce la fuerza de santidad que tiene el pueblo de Venezuela”, manifestó Maduro, acompañado de familiares, autoridades eclesiásticas y representantes de la comunidad médica nacional.

El jefe de Estado destacó que Santa Carmen Rendiles también representa el ejemplo de amor, humildad y servicio que caracteriza a la fe venezolana.

“Vimos toda la ceremonia del Vaticano con nuestra bandera ondeando, con sus ocho estrellas y su caballo galopante. Es una reivindicación de la venezolanidad y de la identidad de nuestro pueblo”, señaló.

Una causa que nació en el corazón del pueblo



Maduro recordó que su relación con la causa del “Médico de los Pobres” comenzó en 2013, cuando visitó por primera vez al entonces papa Francisco en el Vaticano.

“El 17 de junio de 2013 llevé una pequeña estatuilla de madera de José Gregorio Hernández y se la entregué al Papa. Me preguntó: ‘¿Quién es él?’, y yo le conté su historia. Desde ese momento comenzó una amistad espiritual por la causa de este venezolano”, relató.

El mandatario aseguró que, desde entonces, envió “no menos de diez cartas” a través del padre Numa Molina, insistiendo en la canonización del beato.

“El Papa Francisco se sensibilizó de tal manera que se hizo devoto de José Gregorio Hernández”, comentó, al tiempo que pidió elevar plegarias “por su espíritu eterno”, tras su reciente fallecimiento.

“Fundador de la medicina social y del amor en acción”



Maduro exaltó la obra de San José Gregorio Hernández, a quien describió como un “científico cristiano, ejemplo de servicio y compasión”.

“Fue el fundador de la medicina social en Venezuela. Desarrolló su fe al más alto nivel porque oyó, atendió, amó y sanó al humilde y al necesitado que no tenía nada”, expresó.

El Gobierno nacional anunció que en los próximos días se realizarán actos culturales, litúrgicos y musicales en todo el país para honrar a los nuevos santos de Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión