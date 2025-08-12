Jefe de Estado Nicolás Maduro agradece la lealtad del pueblo y las fuerzas de seguridad en defensa de la soberanía nacional

«Son tiempos de los valientes. Son tiempos de los leales. Son tiempos de los que estamos decididos a defender esta tierra y no solo defenderla, hacer la grande. Próspera libre», recalcó el jefe de Estado.

El presidente Nicolás Maduro agradeció, este lunes, las diversas muestras de apoyo y solidaridad que se dieron en todo el país por parte de todos los que representan la «fusión perfecta y alegre popular-militar-policial», en rechazo a la criminalización impuesta por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

Leer También: Diosdado Cabello dijo ante declaraciones de Pam Bondi: «Estamos listos para defendernos de quién sea y cómo sea»

Durante el inicio de la transmisión de su programa Con Maduro +, el mandatario nacional agradeció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por su «respaldo moral y militar a su comandante en Jefe».

«Quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a todos sus componentes: REDI, ZODI, ADI, que han salido a dar la cara por la paz y la soberanía de Venezuela, y que han salido a dar su respaldo moral y militar a su comandante en Jefe, el joven obrero, hijo de Chávez, que ustedes conocen, Nicolás Maduro».

También dio las gracias al apoyo popular al Gobierno nacional: «Quiero agradecer a todas las fuerzas populares del país, que de manera impresionante, como una lluvia de misiles llena de verdades, han sacado comunicados en las redes, y eso va en ascenso; las fuerzas populares que se lanzaron a las calles hoy, porque no se quedan solo en la palabra».

«Son tiempos de los valientes. Son tiempos de los leales. Son tiempos de los que estamos decididos a defender esta tierra y no solo defenderla, hacer la grande. Próspera libre», recalcó el presidente.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión