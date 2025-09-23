Jefe de Estado Nicolás Maduro afirma que más del 90% de los Venezolanos rechaza las amenazas militares de EEUU.

El jefe de Estado aseguró que el «apoyo al gobierno revolucionario subió por encima del 61% en medio de asedio norteamericano.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que más del 90% de los venezolanos está en contra de las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela.

Durante su programa «Con Maduro +», el jefe de Estado sostuvo que las acciones del Gobierno de Donald Trump han permitido la unificación del gentilicio.

«Hoy hay un consenso que engloba más del 90% de la población. Primer logro de la agresión y la amenaza estadounidense. El segundo logro es que redujeron a la extrema derecha, apoyada por el gobierno gringo, financiada por ellos, que todo el mundo conoce aquí, Leopoldo López, Julio Borges, la Sayona, los redujeron al 6% del apoyo (…) Y lo que ha hecho es lograr un consenso nacional alrededor de la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela».

En su acostumbrado programa “Con Maduro +”, el mandatario recalcó que las amenazas a Venezuela golpean a la oposición extremista cuya aprobación en encuestas cayó en un 6%.

«Hay una pregunta clave que vi. ‘Si Venezuela fuera agredida, ¿usted está dispuesto a tomar las armas y defenderla?’ Y una cifra impresionante, 68%. El repudio al gobierno de Estados Unidos aquí sube al 93%. El repudio a los principales personajes y nombres, Leopoldo López, La Sayona, Julio Borges, por encima del 90%. Hay un consenso de que Venezuela debe ser dejada en paz, de que no se metan con Venezuela», aseveró.

Entretanto, agregó que el «apoyo al gobierno revolucionario, subió por encima del 61%» y destacó que «es el máximo apoyo que hemos tenido».

Finalmente, Maduro recordó que «hace seis semanas comenzó una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos».

Hender «Vivo»# González

Con información de Globovisión