Jefe de Estado Nicolás Maduro acusó a EEUU de justificar ataques contra Venezuela con relatos «que nadie les cree»

El presidente Nicolás Maduro afirmó que Washington busca obtener petróleo y gas de forma gratuita.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela son justificadas con relatos inventados por miembros de la administración de Donald Trump, que además no son creíbles.

«Cuando el imperialismo nos ataca, nos ataca por dos razones; una es evidente, ellos mandan ocho barcos de guerra, nos apuntan la cabeza con 1200 misiles, mandan un submarino nuclear y lo mandan porque inventan un relato, un cuento, que nadie les cree, la juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras, del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio», señaló.

Maduro ofreció estas declaraciones, luego de que su homólogo de Washington, Donald Trump, anunciara la destrucción de un barco que presuntamente transportaba sustancias ilícitas por el mar Caribe, supuestamente proveniente de zona venezolana, y advirtió que algunas personas buscan dañar la imagen de su par norteamericano.

«La mafia de Miami, le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Le digo a la familia Trump, quieren manchar el apellido de sangre, tengo pleno conocimiento», alertó el jefe de Estado.

Finalmente, el dignatario acusó que las acciones de Estados Unidos en el mar Caribe que limita con Venezuela responden a sus intereses.

«Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas. Tenemos la principal reserva de Venezuela, y ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos; les pertenece a ustedes, el pueblo», enfatizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión