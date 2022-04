Janín Al Chair es la larense con más seguidores en Tik Tok: “Una influencer es una persona que te influencia de buena manera en tu vida»

Un poco más de 17 millones de seguidores tiene la joven Janín Al Chair en Tik Tok. El equivalente a prácticamente la mitad de la población venezolana y además la persona con más seguidores en Tik Tok de todo el estado Lara.

Esta TikToker, inició su camino a la fama un poco antes de iniciar la pandemia por el COVID-19, lo que generó un confinamiento total durante varios meses en todo el país: “Comencé en febrero del 2020, los primeros videos eran haciendo cosas típicas de mi vida. Por ejemplo juegos que yo estaba acostumbrada a jugar desde pequeña, otros eran videos con letras y números”, recordó la joven.

Durante varios días y semanas fue reiterativa subiendo contenido, por lo tanto su cuenta comenzó a crecer con mucha rapidez, ya que además sus videos resultaban divertidos para el público.

Sus millones de seguidores están distribuidos en distintos lugares del planeta: “Aquí en Lara tengo bastantes seguidores y a nivel nacional también. Sin embargo, según las estadísticas es mucha la audiencia de otros países”, apuntó la joven de 18 años.

Al Chair pudiera tomarse en cuenta como una influencer, pero ella no se siente así realmente: “Yo me considero una creadora de contenido. Si para las personas soy influencer eso a mi me llena de orgullo. Para mi una influencer es una persona que te influencia de buena manera en tu vida. Es decir que alguien quiera ser como tu”, explicó.

Durante esta última temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ella grabó varios videos para Cardenales de Lara: “Ellos a mi nunca me contrataron, simplemente les llamaron la atención mis videos y me dijeron que si yo quería grabar algo allá, yo podía. Se me ocurraron varias ideas y las hice, pero no era nada obligatorio, desde toda la vida me ha gustado el equipo”, dijo Janín.

Al ser consultada por la gran cantidad de críticas vistas en las Redes Sociales por su contenido, la joven no titubeó: “Yo no sentí que fui criticada. Pero siempre habrá críticas constructivas y destructivas”, enfatizó Al Chair.

Janinalchair es su usuario y a pesar de tener más de 17 millones de seguidores, hace eso porque le gusta y no por lucrarse: “Yo hago esto porque me gusta y cuando te gusta hacer algo y lo haces bien, las cosas van llegando solas”, apuntó.

“Lo único que puedo sentir es agradecimiento con Dios y mis seguidores, sin ellos nada de esto sería posible”, dice la TikToker al ser consultada sobre ¿Cómo se siente ser la persona con más seguidores en Tik Tok de todo el estado Lara y una de las más seguidas en el país?

Resalta además que no prestaría sus RRSS para hacer campañas políticas y a pesar de sus raíces árabes, es y se siente guara: “Yo no soy árabe, soy venezolana, nací, me crié y soy de aquí”, finalizó.

Noticias Barquisimeto