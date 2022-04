Jada Pinkett nunca quiso casarse con Will Smith

La cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la más reciente entrega de los Premios Oscar sigue dando de qué hablar y esta vez, internautas recordaron cuando Jada Pinkett confesó que no quería casarse con Will.

»Siendo una joven actriz y estando embarazada, no sabía qué hacer pero lo único que sabía realmente es que no quería estar casada», comenzó a decir.

Esta entrevista de 2018 fue la misma donde Jada reveló que le había sido infiel a su esposo con un rapero, por lo que esto deja ver un poco más sobre la relación del matrimonio.

Ahí, Jada comentó que fue su mamá quien la obligó a casarse con el actor, »realmente no quería casarme. Lo hacíamos porque ‘Gammy’ (mamá de Jada) estaba llorando. Era como si nos dijera: ‘tienen que casarse’».

Además, Jada reveló que el día de su boda estaba muy molesta y rompió en llanto, »estaba tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo».

Con información de MSN