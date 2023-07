Iván Ánzola 18 años de pasión, anécdotas y esfuerzo en Somos Televisión

Los trabajadores que logran sus frutos son los que nunca se dan por vencidos, son los que se organizan y están aprendiendo cada segundo, son los que demuestran un gran carisma; a parte que se comprometen por una organización y aprender de ella.

La pasión, lo ha llevado a realizar sus más grandes sueños dentro de la profesión que escogió para sentirse satisfecho y para complementar su vida, la cual está llena de sorpresas, ‘turbulencias’ y grandeza. Fueron duros los comienzos, sin embargo; su sacrificio y el querer lograr algo, lo han llevado a formar parte de la historia de la Corporación y evidentemente de Somos Televisión.

El orgullo y su filosofía de vida, le ha mantenido en un canal durante 18 años, no obstante; su fortaleza mental, le ha servido de mucho para poder avanzar y superar obstáculos increíbles en su carrera dentro de Somos Televisión, es muy entusiasta, explosivo y excelente trabajador, aunque su carácter es fuerte, sin embargo; cuando le mencionan el nombre de José Israel González, las admiraciones hacia él, lo hacen ver que es un ser bastante noble y admirable, lloró al comentarnos sobre lo significa el Lcdo. para él.

Aquellos que están en las buenas y malas, los que saben sobrellevar incidentes y quienes se responsabilizan o laborar en compañerismo para asumir nuevos desafíos; son los que compiten por sus propias metas y terminan siendo un ejemplo como Iván Ánzola.

Iván Ánzola 18 años de esfuerzo en Somos Televisión – Foto: Ana Dìaz

¿Qué significa Somos Televisión para ti?

R: Hoy en día Somos tv, es mi familia, es mi hogar. Así lo defino, porque para nadie es un secreto que soy un apasionado al trabajo y mientras más tiempo me la pase trabajando, mucho mejor para mí.

Aunque en ciertas oportunidades he descuidado a la familia, y me han hecho el llamado de atención, sin embargo; me encanta este trabajo y aprender constantemente.

¿Cómo llegaste al canal y recuerdas el momento exacto?

R: Yo empecé a trabajar en el periodo de prueba de la televisora. Antes de eso, ya era operador de radio, fue así como me inicié en la Corporación Somos como operador de la 93.5 FM, antes de mi bienvenida al canal, pertenecí a Zeta 92.1 y de Metro.

El momento exacto en el cual llego al canal, me encontraba en una transición de Zeta hacia la 93.5 FM, donde los operadores Diego González y Jhonn Frank Quintero, estaban pasando al control máster de la TV porque se encontraban aprendiendo y vi esa vacante en la emisora para luego pasar a la televisora. Instancia que aproveché con la ayuda de Ricardo García que era gerente de transmisiones y Gerill del Moral me recomendaron para iniciar.

Uno de los momentos más duros que he vivido en Somos Televisión fue ver cuando se cayó la antena del canal y no había ninguno que no se encontraba afectado, pero todos juntos pudimos paso a paso fortalecernos y volver a colocar la antena y salir al aire.

Son 18 años y de los cuáles has estado tú, ¿Qué significa esto para usted?

R: Para mí es un orgullo mantenerme en un trabajo durante tanto tiempo, siendo fiel primero a mis principios. Mis padres siempre me enseñaron que ‘’No importa si paseaste por cierta cantidad de trabajos, pero sino alcanzas a durar un tiempo significativo, eso hablará de tu inconstancia’’. Y eso se me quedó grabado; esa es la palabra clave ser constante y creer en lo que estás haciendo, además de luchar por mejorar cada día y en lo que tú crees, para que se vuelva en una realidad.

Si pudieras recordar inolvidables momentos en el canal, ¿Cuáles serían?

R: Hay momentos que me marcaron en el canal, cuando habían transcurrido seis meses me caí en la radio, en ese instante había una cadena nacional y yo era el operador de la noche. Producto a esa caída, perdí la movilidad de la cintura para abajo, tras lesionarme el coxis y nervio ciático.

Eso para mi fue traumante, recuerdo que, en el momento de ingresar a la clínica e Israel, me llevò a la clínica, allí recuerdo que le dije a Israelito ‘’Por favor dile a tu papá que no me bote’’. Duré casi siete meses en un proceso de rehabilitación para poder recuperar la movilidad y fuerza de la pierna, así como también empezar a caminar de nuevo.

Justamente, en un aniversario del canal, que se hizo en el Círculo Militar y arrancando para la celebración, me encontraba manipulando una batería, de pronto la misma explotó y me cayó acido en los ojos, no pude llegar al agasajo, pero sí estuve ausente dos meses con dos raspados de córnea en el ojo derecho y uno en el ojo izquierdo a raíz de ese accidente.

Iván Ánzola

Cuando paso de la radio a la televisora, me encontraba preguntando en cada área para aprender, la radio quedaba en el piso seis y la tv en la planta baja donde está hoy día.

Hasta que un día Luis Rodríguez me comentó que, si quería hacer cámara y yo ‘’seguro claro que sí’’, pues a raíz de mi respuesta me sacó a prensa y cuando lego de la primera pauta, Luis chequeó mi material y llamó a los muchachos para decir ‘’Esto sí es un camarógrafo, miren las tomas’’, yo me sentí muy mal porque al escuchar lo que les digan a otras personas sobre tu trabajo, se siente de esa manera, pero más allá de eso, me sentí mal, pero fue también satisfacción. Por ello, cuándo veo que alguien está haciendo algo, estoy pendiente de su trabajo aprendiendo esto y lo otro.

¿Cuáles las facetas has desarrollado durante tu carrera y cuánto has aprendido en Somos TV?

R: Poco a poco fui aprendiendo y variando las funciones del canal, pasé por transmisiones, operaciones, prensa, estuve un tiempo haciendo edición de videos con Luis, Erick y Elis Ramírez.

El chino también me enseñó, son muchas las personas que han pasado el canal que son buenos amigos y hermanos, hasta hoy día que tengo la gerencia del canal lugar en el cual aprendí mucho de Diego González, Luis Rodríguez quien fue el primer gerente, Vanessa Gonzàlez y Jhonn Frank, quien se tuvo que retirar porque se fue del país, en mis comienzos tenía 26 añitos y pues ya hoy tengo 44 años.

De cada uno, tengo algo. Aunque hay alguien que ha luchado conmigo para cambiar mi carácter y ha sido una verdadera batalla para él, es José Israel González persona que siempre he deseado ser y llegar a ser, es mi mentor ¡Wow! es admiración la que siento hacia el Lcdo. Porque me ha enseñado muchas cosas tanto a las buenas como a las malas, luego de cada aprendizaje me deja un mensaje positivo donde me doy cuenta que sus palabras son sabias.

No me considero que soy el mejor y tampoco el duro, soy una ‘esponja’ que quiero seguir aprendiendo, porque considero que me falta muchísimo por aprender y mejorar, así como también muchísimo más por seguir soñando.

¿Recuerdas a las personas más cercanas que han influido en tu crecimiento personal y profesional?

R: Diego González, Elis Ramírez y Raymar Colmenarez quien se convirtió en mi hermana, porque existieron ratos en los que quise renunciar e irme a trabajar en Venevisión en el estado Lara, ya con seis años de experiencia en Somos Televisión, eso se lo consulté a José Israel y él me recomendó no hacerlo a pesar que me dio toda la libertad, me comentó que esa corresponsalía en cualquier momento la cerraban y efectivamente, a los cinco meses la cerraron. Por eso es que mi mayor mentor es él, también tuve opción de irme a Colombia y se lo consulté a él, me dijo que no cometiera ese error, pienso que es una de las mejores decisiones que he tomado estando trabajando en la Corporación.

¿A quiénes le has dedicado y le dedicarás por siempre estos momentos?

R: Todo esto que he vivido y he alcanzado en Somos TV, se lo he dedicado a mis dos hijas, Johanny Fabiola e Ivanna Antonella Anzola, a mi familia, a mis abuelos y a mi mamá, hoy día tengo que decir que le dedico este tiempo a otro hermano de nombre Gulliber Pérez a quienes apodamos ”Chespirito” por cariño. Yo siempre cargué la móvil del canal y él era quién me comunicaba lo que haríamos en las transmisiones, desafortunadamente a él lo perdimos hace más de un año, era un gran ejemplo en el trabajo, se dedicaba a trabajar.

Es También por mi padre y su esfuerzo incansable que nunca dejaré de agradecerle a mi pilar que es mi madre y a mis dos hija. Siempre, seguiré trabajando por este canal y mientras que Dios me de vida y salud, lo daré todo por este referente llamado Somos TV.

Reportaje: Edwin ‘Sports’ Hevia Cadevilla / @edwinhevia