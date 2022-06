Italia: “El 7 de julio puede ser el día de Cristiano (CR7) Ronaldo en la Roma”

El club capitalino trabaja en el fichaje de Cristiano Ronaldo según varios exjugadores. Aseguran que puede ser presentado en julio.

La Roma prepara un gran golpe al mercado, a la Premier League y al Manchester United. Según apuntó el exjugador de la Roma, Angelo Di Livio, en Retesport en el programa 1927, la Roma está buscando el fichaje de Cristiano Ronaldo. El portugués y también su agente, Jorge Mendes, mantuvo una reunión con el Chelsea para tratar su futuro. Ahora, Di Livio casi coloca en la pole al conjunto de la capital romana para hacerse con el fichaje del delantero de Funchal.

“Se por varias fuentes que la Roma está intentando fichar a Cristiano Ronaldo y el 7 de julio podría ser la fecha del anuncio. Es una indiscreción, pero circula insistentemente en el mundo del fútbol. Por casualidad hablé con un amigo que trabaja en la televisión y que se enteró de las negociaciones por Cristiano por un importante directivo del club en una cena hace unos días”, aseguró el exfutbolista.

El motivo de que sea el 7 de julio sería una maniobra a nivel de comunicación e impacto para que Cristiano Ronaldo llegará al equipo ‘giallorossi’ el día que encaja en el año con el dorsal que más veces ha lucido en su carrera en Manchester United, Real Madrid, Juventus y también en la selección portuguesa.

Fabio Petruzzi también insistió en esta fecha a través de medios de comunicación. “Sé de buena tinta, por una persona muy acreditada, que la Roma está intentando conseguir por todos los medios a Cristiano Ronaldo. Habrá que limar detalles, por los derechos de imagen, pero sé que dejará el United”, apuntaba.

De nuevo con Jose Mourinho

Jose Mourinho ha sido rival y también jefe de Cristiano Ronaldo. Juntos se reunieron en Madrid en 2010, un año después de la llegada del extremo, cuyo primer año estuvo a las órdenes de Pellegrini.

Juntos consiguieron una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Ambos compartieron 14.271 minutos, 164 partidos, siendo superado en el currículum particular del extremo únicamente juntos por Sir Alex Ferguson en lo que a minutos en el campo se refiere. A las órdenes del de Setúbal si fue con el que mejor rendimiento aportó con 168 goles anotados y 49 asistencias.

Después de conseguir la primera edición de la Conference, Mourinho quiere seguir alargando la racha de victorias de la Roma y ficha a otro ganador en serie como Cristiano Ronaldo. Un viaje entre capitales. De Madrid a Roma.

El Sporting tampoco cierra la puerta

Desde que Dolores Aveiro, madre del astro, hiciera publico su intención de que su hijo volviera a vestir la camiseta verdiblanca del Sporting y dada la edad de Cristiano, cada vez que este apunta a un cambio de aires, el club de Lisboa aparece como opción.

Volver al origen es una opción para Cristiano y además, desde el club no le quieren cerrar las puertas. Preguntado en Sky Sports por un posible regreso, Hugo Viana, director de fútbol del Sporting, no negó la posiblidad, aunque la ve difícil. “No creo que sea posible, pero nunca se sabe. Él puede decidir donde quiere ir. No quiero hablar mucho de ello porque cuando hablamos de Cristiano todo es muy diferente. Creo que tiene un año más de contrato, ya veremos que decide”, aseguró.

Diario AS