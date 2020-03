Italia decreta el cierre temporal de casas de estudio por COVID-19

La administración presidencial de Italia presidida por Sergio Mattarella, decretó el cierre temporal de institutos universitarios y colegios de todo el territorio nacional a partir del jueves 5 de marzo hasta poco mas de la mitad de marzo, como táctica para entorpecer el contagio del COVID-19.

Entretanto el ministerio de educación de Italia, presentó la facilidad de desempeñar estudios a distancia durante la consolidación de dichas medidas preventivas. “Las instituciones educativas pueden tomar esta decisión de forma independiente y sin ninguna obligación”, manifestó la institución dedicada a la educación a distancia, a través de su portal web oficial, reseñó Telesur.

Come ho detto poco fa a @RaiPortaaPorta, per quanto tempo i ragazzi non andranno a scuola lo decideremo con l’Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo predisposto una pagina web dedicata alla didattica a distanza per permettere agli studenti di proseguire gli studi. #Coronavirus pic.twitter.com/fCBMgzg8uy