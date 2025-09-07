La selección de Italia se coronó campeona del Mundial de Voleibol Femenino por segunda vez, al vencer en un emocionante partido a Turquía, con un marcador de 3-2. El encuentro, que se llevó a cabo el domingo 7 de septiembre en Bangkok, Tailandia, mantuvo a los fanáticos del voleibol al borde de sus asientos.

Leer también: ​¡La gran final del Mundial de Voleibol Femenino 2025 tiene un tinte de telenovela!



¡Italia bicampeona mundial de voleibol!

El juego fue de alta intensidad, con ambos equipos luchando set a set. Italia se llevó el primer set (25-23), pero Turquía respondió con un dominante 25-13 en el segundo. La emoción continuó cuando las italianas ganaron el tercero (25-19), solo para que las turcas volvieran a empatar el partido con un 25-19 en el cuarto periodo.

Un quinto set de infarto

El set decisivo, fue una muestra de garra y jerarquía, donde las representantes de Italia, luego de ir perdiendo 6-4, lograron una impresionante remontada para sellar la victoria y asegurar su segundo título mundial.

El camino de Italia a la final incluyó una victoria de 3-2 sobre Brasil en semifinales, así como las espectaculares barridas de 3-0 a Polonia y Alemania. Por su parte, Turquía llegó a la final después de superar a Japón (3-1), Estados Unidos (3-1) y Eslovenia (3-0).

Con este triunfo, Italia iguala a China y Serbia con dos medallas de oro, y se acerca a Japón y Cuba, que tienen tres. Rusia se mantiene en la cima del historial con siete títulos mundiales del voleibol femenino.

¡Italia bicampeona mundial de voleibol al vencer a Turquía en la final de Tailandia 2025!

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto