Israel intensifica bombardeos masivos en la Franja de Gaza para forzar evacuación y ocupar la ciudad

Washington respalda la operación terrestre israelí mientras Marco Rubio confirma a Netanyahu el apoyo de Trump, según fuentes oficiales de Tel Aviv.

Las fuerzas israelíes desataron una campaña de bombardeos contra la ciudad de Gaza con el objetivo declarado de desplazar a toda la población palestina y proceder a la ocupación total del territorio, según confirmaron este lunes medios israelíes y fuentes oficiales.

La escalada militar alcanzó niveles críticos cuando el ejército israelí ejecutó una nueva masacre en el barrio de Al-Daraj, donde un ataque aéreo devastó un bloque residencial en la zona de Bani Amer, causando decenas de víctimas mortales y heridos entre la población civil.

El corresponsal de Al Mayadeen informó desde el terreno que el ejército israelí ejecutó este lunes una operación de demolición masiva en el barrio de Sheikh Radwan, al noroeste de Gaza, destruyendo completamente varias viviendas residenciales mediante explosivos controlados.

Simultáneamente, bombardeos de artillería impactaron los alrededores de la calle Al-Oyoun en el mismo sector, mientras aviones de combate israelíes mantenían ataques aéreos intensos sobre distintas zonas de la ciudad, según los reportes en directo de la cadena.

Respaldo directo de Washington

El portal estadounidense Axios divulgó información exclusiva proporcionada por altos funcionarios israelíes, confirmando que las fuerzas militares israelíes iniciaron formalmente una ofensiva terrestre destinada a ocupar completamente la ciudad de Gaza.

“Los militares israelíes iniciaron una ofensiva terrestre el lunes para ocupar la ciudad de Gaza”, reveló Axios citando directamente a personalidades oficiales del gobierno israelí involucradas en la operación.

La publicación estadounidense confirmó además que el secretario de Estado Marco Rubio mantuvo conversaciones directas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, transmitiendo el respaldo total de la administración Trump a las operaciones militares en curso.

Netanyahu con el aval y apoyo de Trump han iniciado la operación terrestre para ocupar la ciudad de Gaza.

“Rubio comunicó a Netanyahu que la administración Trump apoya la operación terrestre de Israel, pero desea que termine pronto”, documentó Axios basándose en fuentes oficiales israelíes presentes en las conversaciones.

Balance devastador de víctimas

Las autoridades sanitarias palestinas registraron 62 nuevas víctimas mortales desde las primeras horas del lunes, como resultado directo de los bombardeos intensificados contra zonas densamente pobladas.

El Ministerio de Salud en Gaza actualizó el balance total de la agresión israelí iniciada en octubre de 2023, confirmando 64.905 palestinos asesinados y 164.926 heridos desde el comienzo de las hostilidades.

Los medios israelíes confirmaron que la campaña militar forma parte de un plan estratégico diseñado específicamente para desplazar a toda la población palestina de la ciudad de Gaza y proceder posteriormente a su ocupación definitiva.

La intensificación de los ataques busca crear condiciones inhabitables para los residentes palestinos, forzándolos a abandonar sus hogares y facilitando así el control territorial israelí sobre la zona más poblada del enclave.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur