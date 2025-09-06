Israel ejecuta detenciones ilegales y desapariciones forzadas de Palestinos

En Cisjordania ocupada y Jerusalén oriental, 77 palestinos han muerto bajo custodia de Israel. De ellos 46 proceden de Gaza, según se ha confirmado públicamente.

Las fuerzas de ocupación israelíes han llevado a cabo más de 19.000 detenciones en Cisjordania ocupada y Jerusalén oriental, denunció este viernes la Sociedad de Prisioneros Palestinos.

Los registros, desde octubre de 2023, incluyen al menos 585 mujeres palestinas y 1.550 niños en Cisjordania ocupada. No se suman las detenciones en Gaza, donde pueden ser miles las personas secuestradas en medio de la campaña genocida perpetrada por Israel.

De los 77 palestinos fallecidos bajo custodia del ejército sionista, 46 son gazatíes cuyas identidades han sido confirmadas públicamente. Se estima que decenas de prisioneros han muerto en cárceles y campamentos militares israelíes, según informa la agencia WAFA, pero no se han revelado sus nombres.

La fuente precisa que no se conoce el número exacto de detenidos en Gaza debido a la política israelí de desapariciones forzadas. La única cifra oficial bajo la clasificación de “combatientes ilegales” es de 2.662 prisioneros, aunque pueden ascender a miles según organizaciones de derechos humanos.

La legislación israelí de “combatientes ilegales” permite la detención indefinida sin presentar pruebas en un tribunal abierto y no se tiene constancia de juicios celebrados contra ninguna persona capturada en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Grupos de derechos humanos como el Centro Al Mezan y HaMoked sostienen que la proporción de civiles es incluso mayor que lo que sugieren las cifras de Israel y acusan a esta legislación de facilitar la “desaparición forzada” de miles de personas.

Solo el 25% de los prisioneros en Gaza son combatientes

Una investigación conjunta de varios medios israelíes fundamentada en información de la base de datos militar de Tel Aviv, reveló que de un total de 6.000 palestinos encarcelados bajo la legislación de “combatientes ilegales”, solo el 25 por ciento lo son.

El estudio indica que la gran mayoría de los prisioneros son civiles que se desempeñaban como trabajadores médicos, profesores, periodistas, incluso ancianos, personas enfermas y niños, quienes fueron detenidos por las tropas del régimen de Israel sin cargos ni juicio en prisiones.

La base de datos militar de Israel, considerada su información más precisa, registra 1.450 prisioneros palestinos, quienes son marcados en sus expedientes como presuntos “combatientes”. El informe destaca casos atroces, como el de Fahamiya al-Khalidi, una mujer de 82 años con Alzheimer que fue detenida durante seis semanas bajo la ley de “combatientes ilegales” a pesar de su condición.

