Isnotú en el Estado Trujillo celebró la entronización de San José Gregorio Hernández, primer santo de Venezuela

Este 19 de octubre de 2025, Venezuela vivió un momento histórico y profundamente espiritual con la entronización de San José Gregorio Hernández Cisneros, conocido como el médico de los pobres. El Vaticano elevó oficialmente al altar al primer santo venezolano, reconociendo su legado de fe, servicio y compasión.

Desde el estado Trujillo, tierra natal del nuevo santo (Isnotú), el vicario general de la diócesis, José Gregorio Escalona, junto al gobernador Gerardo Márquez, encabezaron la ceremonia de develación de una imagen de mármol en su honor. En un gesto cargado de simbolismo, también fue develada la aureola que lo consagra como santo, en medio de aplausos y oraciones de los fieles reunidos en el santuario.

La entronización de San José Gregorio Hernández representa no solo un acto de devoción, sino también una reafirmación de la identidad espiritual del pueblo venezolano, que por generaciones ha venerado su figura como símbolo de esperanza, sanación y amor al prójimo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión