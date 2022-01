Ismael Cala regresa a Venezuela en febrero

El próximo 19 de febrero, Ismael Cala presentará al público de Caracas el estreno mundial de su nueva propuesta acerca de motivación y liderazgo “Fluir para no sufrir”. La cita tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Eurobuilding en la ciudad capital.

En esta oportunidad, el también conferencista sobre temas de autoayuda busca potenciar y transformar la creatividad en un mundo marcado por los cambios.

De acuerdo con varios medios de comunicación a los que Ismael Cala ha accedido a entrevistas, la propuesta del periodista abre camino hacia la transformación personal. Según declara, da las herramientas para asumir liderazgos.

Leer Tambien: Productores de Portuguesa denuncian presunta invasión en sus tierras

«Fluir para no sufrir no es un simple eslogan, sino la síntesis de una filosofía de liderazgo. Pero, cuidado: fluir y aceptar no significa dejar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas pasen», explica Ismael Cala en su página web.En la cita, el periodista y expresentador de la cadena televisiva CNN pretende compartir el resultado de su investigación hacia lo que él considera el camino de la felicidad. En ese sentido, Ismael Cala elaboró una lista de 11 principios del líder bambú, entre ellos:

Integridad.

Versatilidad.

Flexibilidad.

Colaboración

Espiritualidad.

Exponencialidad.

Fuerza serena.

Pasión.

Resiliencia.

Gratitud.

Conciencia-elevación.

Asimismo, Ismael Cala ha escrito otros libros de autoayuda como “Despierta con Cala”, “La vida es una piñata”, “El analfabeto emocional”, “El poder de escuchar”, “Un buen hijo de P…” y “El secreto del bambú”.