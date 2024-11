Iris Varela: bienes de María Corina Machado deben ser confiscados

La diputada a la Asamblea Nacional, Iris Varela, precisó que es necesario que se apliquen las leyes correspondientes para proceder a confiscar los bienes de María Corina Machado y, de otras personas que conspiran desde el exterior en contra de Venezuela.

Tal afirmación fue emitida por la parlamentaria en el programa A Pulso, transmitido por VTV.

“Una persona que está conspirando desde otro país contra la Patria, de manera descarada y abierta, cómo se hace para que ellos tengan todavía una propiedad aquí registrada. No, nosotros tenemos que darnos a respetar, yo por ejemplo no puedo aceptar que la señora María Corina Machado tenga aquí vivienda, casas a su titularidad, empresas. No me calo que por ejemplo, que Leopoldo López tenga aquí sus casas, ni Antonio Ledezma, ni el traidor y corrupto de Rafael Ramírez (…) ni la señora esta que fue fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Todos los bienes de esa gente y de los militares que han participado (…) que están allá en Estados Unidos, vendiendo la Patria, todos esos bienes deben ser confiscados por el Estado venezolano”.

A juicio de la diputada “eso les va a doler” y con eso no se resarcirá por completo el daño que le han hecho al país , pero será un aliciente para el pueblo, ya que lo va a interpretar como “un acto de justicia”.

También se refirió a los mercenarios que han venido a Venezuela y quienes, según dijo, han estado involucrados con “las mujeres de los pranes” de las que están “enamorados”.

Sin embargo, señaló que la directora de todo ese “combo” que es la “madame” y la “meretriz”, es la “señora Machado”, según dijo.

“Ella le salió cara al imperio, o los ha estafado, ella dijo vamos a hacerlo y vamos a cobrar”, indicó.

Varela señaló que en todo el proceso de las conspiraciones, las promesas surgidas por la extrema derecha se basa en defenestrar al gobierno y proceder luego a montar títeres que sirvan a los intereses extranjeros.

Afirmó la parlamentaria que es necesario que la solicitud de alerta roja a Interpol, también sea aplicada a María Corina Machado, Leopoldo López, y otras personas involucradas en conspiraciones.

Los detenidos están convictos y confesos

Al referirse a las personas detenidas, sindicadas de estar involucradas en delitos en el marco de la violencia post electoral, Varela señaló que existen pruebas suficientes que respaldan la medida de privación de libertad.

“Todo está ajustado a derecho, nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza, ellos están en flagrancia, están confesos y ahorita están convictos. Ellos son tan idiotas, están seguros de que el gobierno lo iban a tumbar, siempre han apostado a tumbar al gobierno, entonces agarraban su celular y se filmaban diciendo: vamos a quemar a los chavistas”, subrayó.

Recordó a las dos líderes comunitarias que fueron asesinadas, señalando que se trató de crímenes de odio.

“Lo que le pasó a la compatriota Cirila, es horroroso (…) primero empezaron a estigmatizar a las jefas de los Claps y a las jefas de Comunidad, que son dirigentes de base de esta revolución. Eso es lo que hace el fascismo para difundir terror, pánico, para tratar que la gente se inhiba de manifestar apoyo. El ensañamiento fue brutal, me dicen que hasta una estaca de madera le clavaron a la compatriota en el pecho”, refirió Varela.

“Eso no se puede perdonar- afirmó- eso es un delito, tienen que pagar”, sentenció.

No se les puede privar de la nacionalidad a los nacidos en Venezuela

Al ser consultada en torno a la propuesta de algunos dirigentes de privar de la nacionalidad venezolana a quienes estén involucrados en el delito de traición a la Patria, la diputada señaló que eso no es posible.

“Ese es un derecho que tienen los nacidos en Venezuela, pero, un venezolano con nacionalidad adquirida sí. La Constitución lo dice, para poderlo hacer habría que reformar la Constitución (…) eso tiene que ir a un proceso de referéndum y que el pueblo después sea el que decida.»

Sin embargo, acotó que muchos de los conspiradores son nacionalizados, y en ese caso sí se podría llevar los casos a un tribunal que decida.

“Por ejemplo el papá de Leopoldo López, yo no sé si nació aquí, pero es un eurodiputado, o sea esos casos deberían estudiarse. Una persona que haya traicionado la Patria, lo que debemos hacer es inhabilitarlo de por vida, eso sí podemos hacer. Un fascista debe ser inhabilitado de por vida. Una persona que se atreva a pedir a una potencia extranjera que intervenga al país y que esa intervención ocasione muerte, dolor y destrucción al pueblo venezolano debe ser inhabilitada de por vida”, puntualizó.

Zuleydy Márquez con información de Ultimas Noticias