«Si entran no van a poder salir»: Iribarren listo para la defensa territorial según alcalde Agüero

En el marco de la instalación del Consejo Estadal por la Soberanía y la Paz, el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, aseguró que la municipalidad está preparada para enfrentar cualquier agresión por parte de Estados Unidos.

El alcalde destacó que se están llevando a cabo ejercicios militares y de adiestramiento civil para preparar a la población en caso de que la situación pase de una «lucha pacífica a la armada».

«Ayer se hizo un ejercicio en los 134 circuitos comunales de Iribarren, donde los cuarteles fueron al pueblo y se va adiestrando a nuestro pueblo», explicó Agüero, refiriéndose a un método de «resistencia» que busca involucrar a toda la comunidad en la defensa.

Preparación para la defensa territorial

Al ser consultado por el equipo de Noticias Barquisimeto sobre si ha practicado el uso de armas, el alcalde respondió que ha participado en el servicio militar y que su preparación es tanto académica como práctica, enfocada en la defensa.

Agüero afirmó que, si el conflicto escalara, la defensa sería «territorial» y que en Iribarren se están haciendo las coordinaciones necesarias para garantizar la gobernanza y la paz en cada circuito comunal.

«Si entran, no van a poder salir»

A pesar de la preparación, el alcalde expresó su esperanza de que prevalezcan las relaciones diplomáticas. Sin embargo, advirtió que si las fuerzas extranjeras intentaran una incursión, se encontrarían con una fuerte resistencia.

«Si ellos llegasen a entrar no van a poder salir porque en algún momento van a tener que bajar», declaró Agüero, haciendo referencia a la experiencia de otros países que han resistido y derrotado invasiones.

El alcalde concluyó su intervención destacando que el arma fundamental de Venezuela es su «moral» y su «dignidad». «Si a Venezuela le toca escribir ese capítulo lo haremos porque nosotros tenemos un arma fundamental que es la moral, la dignidad… los venezolanos somos Caribe y los caribeños son así con esa fuerza», finalizó.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto