Iribarren fortalece a su Cuerpo de Bomberos con nuevos equipos y ratificación de liderazgo

En un emotivo acto con motivo del Día Nacional del Bombero, el personal del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren fue homenajeado con ascensos, condecoraciones y la entrega de nuevos equipos, en un evento que celebró la labor de los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por la comunidad.

El alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, lideró la ceremonia, destacando la dedicación y el heroísmo de estos funcionarios. «Hoy nos hemos sumado a una semana entera de aniversario del Cuerpo de Bomberos. Para nosotros es un acto muy bonito y motivador poder ver a estos hombres y mujeres que son de familia, y nos hemos hecho presentes para entregar equipos y herramientas necesarias para que sigan teniendo condiciones óptimas para cualquier situación de emergencia», afirmó Agüero.

Durante el evento, se realizó una importante dotación para el cuerpo de bomberos, que incluyó la entrega de dos motocicletas, gestionadas a través del Ministerio del Interior y Justicia, una camioneta donada por la alcaldía y 400 uniformes nuevos para toda la tropa del municipio. Además de la entrega de equipos, se confirió la Orden Jacinto Lara a varios funcionarios en reconocimiento a su servicio sobresaliente.

El alcalde Agüero resaltó el alto nivel del cuerpo de bomberos de Iribarren, mencionándolo como el cuarto a nivel nacional en términos de equipamiento y desempeño. «Son unos héroes para el municipio. Salen a arriesgar su vida para ayudar y salvar otras vidas», comentó, haciendo alusión a la rápida respuesta que tuvieron los bomberos ante una emergencia reciente en el centro de la ciudad.

En el marco de la celebración, el alcalde Yanys Agüero anunció la ratificación del General de Brigada Víctor Montero para que continúe al frente del Cuerpo de Bomberos. «Es un hombre honorable, disciplinado, y muestra día a día su preocupación por el municipio Iribarren», expresó el alcalde, ratificando su confianza en el liderazgo de Montero.

Finalmente, el alcalde informó que se firmó un punto de encuentro con el Instituto Municipal de la Vivienda (INVI) para mejorar las instalaciones y espacios del Cuerpo de Bomberos, asegurando que la institución tenga las condiciones adecuadas para seguir prestando un servicio de calidad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto