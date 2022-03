¡Irán puede ser excluida del Mundial de Catar 2022 e Italia sueña con jugarlo!

La posibilidad remota de que el país asíatico fuera sancionado por no permitir el martes la entrada de mujeres al estadio provocó el rumor infudado entre la afición de la ‘azzurra’.

La negativa a que 2.000 mujeres presenciaran un partido de la fase clasificatoria para el Mundial 2022 podría costar a Irán incluso la exclusión del torneo tras haber logrado en el terreno de juego su derecho a participar en la fase final que tendrá lugar en Qatar del 21 de noviembre al 18 de septiembre próximos.

Los hechos ocurrieron el martes en el estadio Imam Reza de la ciudad sagrada de Mashhad cuando a 2.000 mujeres no se les permitió el acceso pese a haber comprado su entrada para presenciar el encuentro entre Irán, ya clasificada para el Mundial, y Líbano de la última jornada del grupo A asiático.

Una situación que parecía superada después que en octubre de 2019 por primera vez en un Irán-Camboya y, tras la pandemia de Covid-19, en enero pasado, con motivo del Irán-Irak, se permitiera la presencia, aunque reducida, de mujeres en las gradas.

Ahora este inaceptable episodio del martes podría tener peligrosas consecuencias para Irán hasta el punto de, aunque la posibilidad parece remota, ser excluido por la FIFA del Mundial 2022.

Tanto es así que ayer comenzó a circular en la web un rumor descontrolado según el cual la FIFA podría repescar a la ‘azzurra’ tras quedar contra todo pronóstico fuera de su segundo Mundial consecutivo tras perder en Palermo ante Macedonia del Norte (0-1). Nada más lejos de la realidad.

La FIFA amenazó a Irán

No obstante, la perspectiva de una exclusión de Irán del Mundial no tiene visos de ser realidad pese a que en 2019 la FIFA impuso ultimátum a Teherán sobre la presencia de público femenino en los estadios y le advirtió que Irán correría el riesgo de ser excluidas de las competiciones internacional de no permitir a las mujeres el acceso para presenciar partidos de fúibol.

Las imágenes divulgadas a través de las redes sociales de mujeres siendo rociadas con gas pimienta por protestar por la prohibición de asistir al Irán-Líbano han generado un aluvión de críticas en el país persa. El Gobierno y el Parlamento iranís anunciaron este miércoles dos investigaciones sobre los hechos del martes.

Los argumentos de la Federación de Fútbol de Irán

La Federación de Fútbol de Irán “lamentó” lo sucedido, pero afirmó en un comunicado que no se pusieron a la venta entradas para mujeres porque se decidió a última hora que se permitiría público en el partido y no daba tiempo para realizar los preparativos necesarios para que fuesen aficionadas también.

Según el organismo, solo nueve mujeres compraron entradas, pero en la zona de hombres, y otras mujeres habían comprado entradas falsas por lo que no se permitió su entrada.

Mundo Deportivo