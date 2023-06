“Intransitables” las calles de la urbanización La Caldera al Oeste de Barquisimeto

Habitantes de La Caldera sector El Olivo II, al oeste de la ciudad, denuncian que las calles se han vuelto intransitables.

Lionso Boraure, habitante del sector, manifiesta que desde hace cinco años se encuentra el descomunal hueco frente a su vivienda. El mismo se originó por la inexistencia de drenaje de aguas fluviales, y del mal trabajo de asfaltado, que al quedar desnivelado ocasionó el estancamiento del agua, erosionando la capa asfáltica de la zona.

«La Caldera tiene el problema de asfaltado en todas sus calles, está prácticamente intransitable». Enfatizó Boraure.

Asimismo agregó que los líderes de la comunidad han hecho los reclamos y no han tenido respuesta alguna.

«Esto es sumamente peligroso, los motorizados ya transitan por las aceras, y podrían ocasionar un accidente, yo he tenido algunos inconvenientes por esta razón» detalló.

Leer también: IMDERI realiza la primera carrera ciclista ecológica

Vecinos claman por un plan de asfaltado ya que en época de lluvias las aguas estancadas agudizan la proliferación de plagas. «Cuando el sol no calienta, el agua queda ahí por varios días, hasta el momento no hemos tenido un caso de dengue, pero no esperemos que suceda para taparlo».

«Este apenas es el primer hueco que te encuentras entrando al sector, más adelante hay calles trancadas por la magnitud de los “cráter”», detalló

Lionso Boraure habitante del sector El Olivo II

De igual forma denuncian que el transporte público circula poco por el tema de la vialidad.

Por otro lado, también solicitan la mejora del alumbrado eléctrico. Lionso Boraure hace un llamado a las autoridades a que se planifique un plan de asfaltado, ya que se encuentran “abandonados” en el tema de vialidad e iluminación.

Oriana Lorenzo / NB