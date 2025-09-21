Instituto Municipal de la Juventud de Iribarren se unió a la celebración de nuevo ciclo de formación en el Bachillerato del INCES

El Instituto Municipal de la Juventud de Iribarren (IMJUVI ) se unió a la celebración y el inicio de un nuevo ciclo de formación en el Bachillerato Productivo del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), en el ambiente formativo Jesús «Gordo» Páez, ubicado en la parroquia Catedral.

En una jornada llena de entusiasmo y compromiso, el equipo del IMJUVI acompañó a los jóvenes que, a través de esta iniciativa, no solo adquieren conocimientos académicos, sino que también desarrollan habilidades productivas esenciales para su futuro y el de la nación.

Este programa, que combina la educación formal con la capacitación técnica, representa una oportunidad invaluable para la juventud de Iribarren, así lo destacó Esleiter Pérez, director del IMJUVI, quien expresó su orgullo por el compromiso de estos jóvenes, «estamos convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para la transformación social. Al acompañar a estos jóvenes, estamos invirtiendo en el presente y el futuro de nuestra patria, apoyando a quienes hoy construyen con sus manos y su intelecto una Venezuela más próspera y productiva», afirmó.

La actividad contó con la participación de estudiantes, docentes y miembros de la comunidad, quienes destacaron la importancia de estos espacios de formación para el desarrollo integral de la juventud.

El IMJUVI, en nombre del alcalde Yanys Agüero, reafirmó su compromiso de continuar apoyando este tipo de iniciativas que fortalecen la educación y empoderan a los jóvenes para que se conviertan en los protagonistas de su propio destino y del país.

Pedro Montilla / Nota de prensa