Instalan en Lara el Consejo Estadal por la Soberanía destinado a fortalecer los valores democráticos

En un acto cargado de compromiso político y sentido patriótico, instalan en el estado Lara el Consejo Estadal por la Soberanía y la Paz, destinado a fortalecer el diálogo, la unidad y la defensa de los valores democráticos del pueblo venezolano.

La jornada estuvo encabezada por el diputado Pedro Infante, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional; el Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes; el Alcalde del municipio Iribarren Yanys Agüero, Alto Mando Militar y Policial, representantes de los Poderes Públicos, Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, Legisladores y Concejales; integrantes del Psuv, Movimientos Sociales, cultores, sectores religiosos, pueblos indígenas, campesinos, Gran Polo Patriótico, gremios, Fedecamaras, representantes políticos de la oposición venezolana, entre otros sectores.

Allí, los presentes subrayaron la importancia de consolidar este Consejo como un espacio de articulación para la construcción de soluciones colectivas y la garantía de estabilidad en el país.

En ese contexto, el diputado Pedro Infante, manifestó que sin importar las posturas ideológicas, es necesario defender los intereses sublimes del territorio venezolano, “felicitamos a todos los integrantes de este consejo; ya que estamos coordinando aspectos fundamentales como la dinámica política y el adiestramiento militar, además de la conformación de tres mesas de trabajo: Diplomática, Jurídica y Política”, detalló el Primer Vicepresidente de la AN.

Asimismo, el Comandante Luis Reyes Reyes, calificó como favorable la actividad para promover el debate, “seguimos apostando a la paz y por ello la unidad debe prevalecer en cada encuentro para construir un mejor país”, acotó.

Durante la instalación, el Alcalde Yanys Agüero, resaltó que el Consejo servirá como plataforma para el encuentro entre sectores sociales, políticos y comunitarios, orientada a profundizar la democracia participativa y fortalecer la convivencia ciudadana frente a los retos actuales, “el objetivo es llevar un mensaje de paz y a la par respetar las posiciones de los distintos integrantes; así, vamos preparándonos también para defender nuestra soberanía y rechazar cualquier intento de injerencia”, puntualizó el líder local.

Pedro Montilla / Nota de prensa