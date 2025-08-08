¡Insoportable! En los Rastrojos de Palavecino las aguas blancas se mezclan con las cloacas

El hedor es la primera señal. Un olor nauseabundo, a cloaca desbordada, que se cuela por las ventanas y se impregna en la ropa. Luego viene la imagen, la de calles convertidas en riachuelos de agua sucia, donde los excrementos y el papel higiénico flotan sin pudor. Esta es la realidad que viven desde hace más de un mes los habitantes de Los Rastrojos, una populosa zona de Cabudare, en el municipio Palavecino del estado Lara.

La situación, que se ha vuelto insoportable para la comunidad, quedó grabada en un video que fue enviado a nuestra redacción por un vecino, donde muestra el panorama desolador que se vive frente al Centro Comercial «Las Amapolas» en la noche de este jueves. Las aguas negras, que brotan de las cloacas colapsadas, se mezclan con las aguas blancas, creando una sopa pestilente que pone en riesgo la salud de todos.

«Esto es un problema de vieja data, pero nunca había llegado a este extremo», comenta en el video la señora autora del reporte. «Las autoridades saben lo que está pasando, pero no hacen nada. Es una falta de respeto, una negligencia total», nos dijo vía wasap otra residente del lugar.

La denuncia de los vecinos no es un caso aislado. A través de las redes sociales, las quejas se multiplican. «Desde hace semanas estamos así, el olor es terrible y la calle intransitable», escribió una usuaria. «Los niños se pueden enfermar, esto es una bomba de tiempo», alertó otro habitante.

La crisis en Los Rastrojos no solo afecta la calidad de vida de sus residentes, sino que representa un grave problema de salud pública. La mezcla de aguas servidas con las aguas que se usan para el consumo humano es un caldo de cultivo para enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera y la hepatitis A.

Se espera que, ante la presión de la comunidad y la difusión de la noticia, las autoridades municipales y de Hidrolara tomen cartas en el asunto y ofrezcan una solución definitiva a esta situación que ha convertido el día a día de Los Rastrojos en una auténtica pesadilla.

