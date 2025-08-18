El insomnio o la falta de sueño de calidad, no es solamente la incapacidad de conciliar el sueño, sino también la dificultad para permanecer dormido o el despertar temprano sin poder volver a dormir. Este problema, lejos de ser una simple molestia, tiene serias implicaciones en nuestra salud física y mental, afectando nuestra productividad laboral, estado de ánimo y bienestar general.

Para combatir el insomnio, es vital establecer rutinas de sueño saludables. Si esta complicación persiste, se debe buscar una ayuda profesional. La terapia cognitivo-conductual (TCC-I) es un tratamiento muy efectivo. Por ello, el equipo periodístico de Noticias Barquisimeto, contactó a una especialista en psicología para abordar la primera parte de este problema de salud.

«A nivel físico, debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de enfermedades como la obesidad, diabetes y problemas cardíacos. A nivel mental, provoca irritabilidad, ansiedad y dificultad para concentrarse, afectando gravemente tu bienestar emocional y rendimiento diario». Informó la psicóloga

Insomnio: El daño oculto a tu salud mental

La perspectiva de la psicóloga Samira Castillo egresada de la Universidad Yacambú, es muy pertinente. «El insomnio y el mal dormir no son solo problemas físicos; tienen un profundo impacto en nuestra salud mental y bienestar emocional». La declaración de la psicóloga resalta la importancia de abordar el sueño como un pilar fundamental de la salud psicológica.

Ejemplos:

R: La falta de sueño puede generar un estado de alerta constante en el sistema nervioso, elevando los niveles de cortisol y dificultando la gestión del estrés.

La dificultad para regular las emociones puede llevar a reacciones exageradas y a una mayor susceptibilidad a la frustración.

El cerebro necesita el sueño para procesar y consolidar la información, por lo que la falta de descanso afecta la capacidad de atención y la memoria.

La falta de sueño crónico se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar depresión, trastorno bipolar y otros problemas de salud mental.

«Esos son los principales, que considero factores de riesgo psicosomáticos, mente y cuerpo, se relaciona el efecto puede ser letal, generar comorbilidades de enfermedades mentales y físicas en una persona con insomnio y falta de conciliar el sueño», enfatizó.

Falta de sueño puede generar dificultades

Impacto de la falta de sueño en la salud física y mental

R: El sueño es vital para la salud física y mental. Un mal manejo emocional, como la rabia o la ansiedad, puede desencadenar enfermedades graves como insomnio, infartos, parálisis facial y diabetes. Aprender a gestionar tus emociones, es clave para prevenir estas dolencias.

Consecuencias

R: La consecuencia sería una enfermedad física, cada especialista como cardiólogos, oncólogos, traumatólogos y psiquiatra, abarcaría todas las especialidades de la medicina, en mi área puedo hablar de tratamientos psicológico; lo que quiero decir que tratamos las emociones, la mente, la conducta, las reacciones y la auto conciencia.

Rutinas de sueño









La rutinas de sueño que recomienda la psicòloga Samira

1-Establecer un horario regular:



Acuéstate y despiértate a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, para regular tu reloj interno.

2-Crear un ambiente tranquilo:



Asegúrate de que tu habitación esté oscura, silenciosa y a una temperatura agradable.

3-Evitar estimulantes:



Limita el consumo de cafeína y alcohol, especialmente por la tarde y noche, ya que pueden interferir con el sueño.

4-Actividades relajantes:



Incorpora actividades relajantes antes de dormir, como leer un libro, escuchar música suave o tomar un baño tibio.

5-Evitar pantallas:



Reduce el tiempo frente a pantallas (teléfonos, tabletas, computadoras) al menos una hora antes de acostarte, ya que la luz azul puede afectar la producción de melatonina.

Terapia cognitivo-conductual

¿Qué es La terapia cognitivo-conductual?

R: La terapia cognitivo-conductual (TCC) se enfoca en identificar y modificar los patrones de pensamiento negativos o perjudiciales.

Por ejemplo, si una persona cree «no puedo dormir», este pensamiento puede generar frustración y ansiedad, lo que a su vez dificulta conciliar el sueño. La TCC busca reestructurar esas creencias, ayudando a la persona a adoptar una perspectiva más realista y positiva para mejorar su descanso.

Psicóloga Samira Castillo

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB